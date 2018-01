O concurso público 01/2017, da Prefeitura de Jaguariúna, que oferece 133 vagas divididas entre os cargos de Agente de Serviços de Alimentação, Assistente de Gestão Pública, Médico Psiquiatra, Procurador e Professor de Educação Básica I – PEB I – Educação Infantil, teve as provas realizadas neste domingo, 28 de janeiro, nos campi I e II da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna).

No total, 9639 candidatos tiveram suas inscrições confirmadas e foram direcionados às salas de aula do campus I (Rua Amazonas – bairro Dom Bosco), e campus II (às margens da SP-340 – Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros). De acordo com a Prefeitura de Jaguariúna, 70 pessoas auxiliaram na organização, sendo a maioria escalada para a parte externa, orientando o trânsito.

Foram escalados e atuaram servidores do departamento de Trânsito e Transportes (Detransp), Guarda Municipal (GM), vigilantes do Departamento de Vigilância Patrimonial (DVP), pessoal de limpeza do Departamento de Obras e Serviços e duas equipes da Secretaria de Saúde, formadas por médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem e motorista, permanecendo uma em cada campus.

Além deles, equipes da Polícia Militar Rodoviária cuidavam do acesso ao campus II, que tem entrada pela SP-340. Rosana Sciacia, coordenadora das equipes de Fiscais de corredor e de sala da Orhion, empresa responsável pela aplicação das provas, revelou que 200 pessoas trabalharam no concurso. Segundo ela, a maioria absoluta dos candidatos chegou a tempo e sem atropelos aos campi I e II da UniFAJ, onde não foram registrados nenhum tipo de ocorrência na parte da manhã.

“Não temos um balanço final ainda, pois isso será feito na terça-feira, mas o número de abstenções e faltas foi um dos menores dentre os concursos que já realizamos”, destacou a coordenadora-geral.

Quantidade de inscritos e média de candidatos por vaga – Concurso Público 01/2017 – Prefeitura de Jaguariúna

– Agente de Serviços de Alimentação – 30 vagas – Jornada: 40 horas semanais – Salário: R$ 1.528,05 – Taxa de Inscrição: R$ 30,00 – Nível de Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto;

– Número de inscritos: 1817 – 60,6 candidatos por vaga

– Assistente de Gestão Pública – 20 vagas – Jornada: 40 horas semanais – Salário: R$ 2.128,40 – Taxa de Inscrição: R$ 65,00 – Nível de Escolaridade: Ensino Médio Completo;

– Número de inscritos: 4953 – 247,7 candidatos por vaga

– Médico Psiquiatra – 01 vaga – Jornada: 20 horas semanais – Salário: R$ 5.638,01 – Taxa de Inscrição: R$ 85,00 – Nível de Escolaridade: Curso Superior Completo em Medicina com Registro Profissional (Especialidade Psiquiatria);

– Número de inscritos: 14 – 14 candidatos por vaga

– Procurador – 02 vagas – Jornada: 40 horas semanais – Salário: R$ 8.588,50 – Taxa de Inscrição: R$ 100,00 – Nível de Escolaridade: Curso Superior Completo em Direito com Registro Profissional. * Dois anos de prática forense (confira detalhes no Edital completo).

– Número de inscritos: 456 – 228 candidatos por vaga

– Professor de Educação Básica I – PEB I – Educação Infantil – 80 vagas – Jornada: 30 horas semanais – Salário: R$ 2.838,73 – Taxa de Inscrição: R$ 65,00 – Nível de Escolaridade: Graduação em curso superior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica ou em Curso Normal Superior, admitida como formação mínima a obtida em Nível Médio na modalidade Normal.

– Número de inscritos: 2399 – 30 candidatos por vaga

– Total de inscritos: 9639