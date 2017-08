A Toca da Mangava – Centro de Cultura Cervejeira comemora no próximo dia 5 de agosto 4 anos de existência. Para celebrar a data, vai promover em sua sede, entre os distritos de Sousas e Joaquim Egídio, em Campinas, uma festa com música ao vivo, comidas e, claro, muita cerveja.

Limitado a 300 pessoas, o evento, que vai acontecer em 5 de agosto das 12h às 20h, é ‘open beer’ (cerveja e água à vontade), com comidas e refrigerantes pagos à parte. Para isso, a organização instituiu a venda antecipada de 3 lotes de 100 ingressos cada, e já está vendendo o lote 2, com o valor de R$ 100 para homens e R$ 80 para mulheres. “Limitamos o número de convites para ter uma festa mais organizada e com ambiente mais agradável a todos”, justifica José Carlos Pacheco Coimbra, sócio-proprietário da cervejaria ao lado de Alfeu Júlio, Eduardo Sousa e Flávio Pacetta. No preço da entrada está inclusa uma caneca de vidro da festa.

Ainda pensando em comodidade, a organização vai disponibilizar um código que dá desconto a quem vier à festa utilizando os serviços da Cabify, empresa multinacional de rede de transporte que fornece carros de alto padrão para serem solicitados através de seu aplicativo para smartphone.

A comemoração de aniversário terá três atrações musicais: Brandini Trio (MPB), Boogieand Blues (rhythmand blues) e a Banda Dissidência (rock androll). Além das tradicionais cervejas da Toca, estarão presentes quatro cervejarias convidadas: Dádiva (MunichDunkel) Mafiosa (IPA Don Padrino), Cervejaria Campinas (amber ale) é Kalango (Weiss).

Os ingressos podem ser adquiridos direto na Toca da Mangava (ligue antes (19) 3258 7688) ou no Bier Trunk em Holambra. Informações: contato@tocadamangava.com.br.

PARA TODOS OS GOSTOS

A Toca da Mangava produz as cervejas artesanais a PrettyWoman (uma blonde ale, a cerveja de linha mais leve, de introdução ao universo das artesanais), a Summertime (americanpale ale, aromática, com adição de lúpulos americanos em dry-hopping), a Bodyand Soul (belgianblonde ale, a mais alcoólica, com 7% ABV e aromas frutados, decorrentes da fermentação) e a Black Bird, uma smokedporter com 6,2% ABV.

No segmento das sazonais, são produzidas a MOVE! (verão), a Mr. Rabbit (porter com cacau), na Páscoa; Fly me totheMoon (barleywine), no inverno;Litlle Darling (wit bier) na primavera e a GreatCelebration (final de ano).

A Toca da Mangava fica à Rua Cel. Alfredo Augusto de Sousas, 2000, na Fazenda Belmonte, entre Sousas e Joaquim Egídio. Informações: 19 3258 7688 ou contato@tocadamangava.com.br.