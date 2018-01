O Centro Cultural ‘Zi Cavalcanti’, em Jaguariúna, importante ponto turístico, gastronômico e histórico da cidade, está passando por um processo de restauro e revitalização, cujo principal objetivo é melhorar a estrutura e a aparência do prédio que vem sofrendo com a ação do tempo.

Realizada pela Prefeitura, por meio da secretaria de Turismo e Cultura, através de um convênio assinado com a Caixa Econômica Federal e com o Ministério do Turismo e Cultura, as obras englobam a substituição e demolição dos pisos da plataforma, que já estão 90% concluídas, a troca do forro da plataforma, respeitando o traçado e a forma de instalação original e a troca do telhado do prédio, etapa que já foi finalizada.

Outros pontos importantes desse processo são a pintura externa de todo o prédio e a adequação do local para respeitar a nova legislação de acessibilidade em locais públicos, para isso um banheiro totalmente acessível foi construído e um piso tátil para os deficientes visuais será colocado.

O Centro Cultural Zi Cavalcanti, em Jaguariúna, funciona no prédio histórico da antiga Estação de Trem Mogiana e é tombado pelo patrimônio público municipal, e incluindo em seu entorno o Museu Ferroviário da Cidade O espaço é um patrimônio histórico de Jaguariúna e um dos principais pontos turísticos da cidade, responsável por receber milhares de turistas devido ao passeio memorável de Maria Fumaça.

MELHORIAS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc), realizou este mês um chamamento público destinado aos arquitetos e engenheiros que tenham interesse em apresentar projetos, mediante a participação em concurso público, destinados a estruturar o “Boulevard Fase I”. O objetivo é promover melhorias no Centro Cultural ‘Zi Cavalcanti’ e seu entorno.