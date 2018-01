A Prefeitura de Jaguariúna anunciou que prepara a entrega de 23.540 carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2018 a partir do dia 20 de janeiro e que a distribuição será feita por servidores municipais. O vencimento da primeira parcela e da cota única (pagamento a vista do total do carnê) será no dia 20 de fevereiro.

Para quem preferir pagar a cota única, o desconto será de 2% (dois por cento). Do total de carnês que estão em fase de impressão, 18.547 são de proprietários que moram em seus próprios imóveis ou têm endereço na cidade, enquanto outros 4.993 terão que ser encaminhados a endereços em outros municípios.

Conforme a secretária de Finanças da Prefeitura, Cristina Aparecida Rossi Serra, o reajuste aplicado será de apenas 2,7%, que corresponde ao índice oficial do Governo Federal. Ela fez questão de ressaltar aos contribuintes de Jaguariúna que o departamento de Tributos da Prefeitura está funcionando em novo endereço desde o dia 8 de janeiro.

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na Rua José Alves Guedes, 551 – Centro. No mesmo prédio funciona o Departamento de Fiscalização Tributária. Os telefones para informações aos contribuintes sobre o IPTU 2018 em Jaguariúna são o (19) 3867-5490 e o 3837-4905.

Caso o munícipe não receba o carnê do IPTU 2018 em casa até a data do primeiro vencimento, poderá obter a segunda via do aviso-recibo ou boleto com valor atualizado acessando o site da Prefeitura de Jaguariúna: www.jaguariuna.sp.gov.br