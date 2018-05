A Capital Invest Imobiliária, instalada em Jaguariúna desde 2010, não é somente mais uma empresa de atuação no ramo. Com um mercado externo com bons profissionais, a empresa buscou uma excelência no serviço, oferecendo agilidade, atendimento diferenciado e personalizado, sempre visando atender as reais necessidades de cada cliente.

O resultado de tudo isso, pode ser conferido com credibilidade, excelência no atendimento, honestidade e transparência. Em função disso, a empresa está em crescimento continuo, com uma base sólida, respeitando os princípios éticos, morais e profissionais, somada a uma equipe altamente treinada e qualificada para atendimento ao público, com corretores devidamente regulamentados e credenciados junto ao Creci.

Com atuação no mercado imobiliário de Jaguariúna e região, nas áreas de vendas, administração e locação de imóveis, os diretores da Capital Invest sempre buscam o melhor para os clientes e já fazem planos. Um deles é a ampliação do espaço físico para, assim, oferecer melhor comodidade e atendimento aos clientes. Há ainda o investimento na área de tecnologia da informação, para que os clientes tenham acesso aos imóveis disponíveis no mercado em menor espaço de tempo com muito mais facilidade.

É bom reforçar que todo este trabalho de investimento na empresa é resultado também do crescimento imobiliário na cidade. A Capital Invest Imobiliária está localizada na Avenida Marginal, 744, Centro, Jaguariúna, ao lado da ponte da Maria Fumaça. O telefone é (19) 3837-5357. A empresa está numa excelente localização, com estacionamento próprio. Os proprietários e gerente são Diogo Amaral Junior, Gorete Amaral e Miguel Angel Suzan.