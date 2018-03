O córrego que margeia a Avenida Antarctica e que dá acesso à empresa Ambev, ao Hotel Matiz e à casa noturna Red Eventos, está passando por um processo de limpeza das margens e desassoreamento do leito. O serviço é realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio de seu Departamento de Obras, teve início no último dia 8 e deve ser concluído nesta quinta quinta-feira, dia 15.

A previsão é do diretor de Obras e Conservação, Vanderley Teodoro Filho, que coordena o trabalho na área. “Esse córrego recebe principalmente a água das chuvas que vem dos bairros Nassif, Dona Irma e da Estrada do Japonês, e não recebia uma manutenção adequada há pelo menos cinco anos”, disse o diretor.

O diretor do Departamento de Obras, Lucas Lopes, revelou que o córrego possui 350 metros lineares de extensão e até esta terça-feira, 13 de março, a escavadeira hidráulica cedida pelo Consórcio Consab, do qual Jaguariúna é parceiro, já havia retirado 1200 metros cúbicos de material, incluindo areia e terra acumulados em seu leito, além de muito mato e detritos nas margens.

Ainda segundo Vanderley Teodoro, o trecho mais difícil no trabalho de limpeza fica na margem oposta e exigirá a utilização de duas máquinas. “Devido a um trecho com árvores, do outro lado, teremos que entrar no leito do canal com uma máquina para desassorear, enquanto a outra fará a retirada e colocará na caçamba do caminhão”, explica.