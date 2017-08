O Campeonato Municipal de Futsal Amador terá início no dia 18 de agosto, com 58 times inscritos. Na noite de terça-feira, 1º de agosto, foi realizado o congresso técnico, no Espaço Multimodal do Parque Serra Dourada, para definição da forma de disputa nas duas divisões. A Taça de Ouro reúne 12 equipes que foram divididas em dois grupos de seis times, sendo que os quatro melhores de cada grupo avançam para a próxima fase.

Já a Taça de Prata terá um recorde de participantes, com 46 times inscritos. Eles vão estar divididos em seis grupos com seis equipes e outros dois com cinco times cada. E apenas os dois melhores de cada grupo se classificam para a próxima fase.

Segundo o secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco, é um desafio enorme organizar um dos campeonatos mais disputados da região. “Ficamos felizes com o recorde de equipes que se inscreveram e vamos buscar repetir o mesmo sucesso do Campeonato Amador de Futebol”, destacou.