O Campeonato Municipal de Futsal Amador conta com vários jogos neste final de semana, na rodada de abertura. O principal destaque da competição está no número de inscrições, com 59 times, batendo o número de participantes das edições anteriores. São 12 times na Taça de Ouro e 47 equipes na Taça de Prata. A diretora de Juventude, Esportes e Lazer, Janaina Vacilotto disse que surpreendeu o número de times inscritos, neste ano.

“Foi um marco na história do futsal, com 59 inscrições. Eu acredito que a procura reflete muito da ótima organização do futebol de campo e isso empolgou as equipes para participarem do salão”, analisou a diretora.

O campeonato vai envolver mais mil atletas. “É importante continuar com essa tradição de realização do campeonato, mas sempre com o intuito de melhorar a disputa, pois sabemos do amor dos atletas pelo esporte e dos sacríficos para se manter uma equipe, então, é papel primordial da secretaria valorizar o campeonato e oferecer novidades”, destacou.

1ª rodada

Sábado – 19/8

Azulão

14h – Roseira de Baixo x S.C. Galunáticos

14h40 – Atlético Jaguary x Borussia

15h20 – Expressinho x Floripa

16h – Shakhtar x Villa Miguel

Tião Arruda – Roseira de Baixo

14h – Grêmio Jaguariúna x Brooklyn

14h40 – Fúria x Unidos da Mogi

15h20 – Unidos da 12 x Família Planalto

Domingo – 20/8

Azulão

8h – Miguel Martini x Quiosque

8h40 – Jardim Europa x Barcelona

9h20 – 7 de Setembro x Napoli

10h – Palermo x Sem Compromisso

Tião Arruda – Roseira de Baixo

8h – E.C. Jaguariúna x Boca Juniors

8h40 – Floresta x Atlético Peñarol

9h20 – Mahle x Cruzeiro

10h – Sabotage x Primos

Jaguar

8h – R.C x Hoplites

8h40 – Pinheiros x Beira Rio

9h20 – Chapecoense x Manchester City

10h – S.E.Roseira x Medellin