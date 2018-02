A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura de Pedreira, iniciou na sexta-feira, 02 de fevereiro, a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol de Salão 2017/2018, reunindo 24 equipes, nas séries Ouro (16 equipes) e Prata (8 equipes).

Segundo informou o diretor de Esportes Patão, na primeira fase da competição foram marcados 688 gols em 75 jogos, o que resultou na excelente média de 9,17 gols por partida. As equipes do Grupo ‘D’ foram as que mais balançaram as redes, com 156 gols no total e uma média de 10,4 gols por jogo. A maior goleada no campeonato até aqui foi na partida entre San Francisco 14 a 2 no Absoluty, na última rodada da primeira fase.

Nesta segunda fase, já foram disputados jogos no Ginásio de Esportes ‘Vermelhão’ do Santa Sofia e na Quadra de Esportes do Clube Náutico. “Com o Carnaval a competição estará suspensa, os jogos voltam a ser disputados na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, encerrando está segunda fase da Competição”, destaca o diretor de Esportes Valdir Carlos Volpato.

Na segunda-feira, 19 de fevereiro, estarão jogando no Santa Sofia, às 19 horas, pela Série Prata, Juventus x Kobayashi e pela Série Ouro, às 20 horas, Grêmio Choop x LB2 Sistemas, às 21 horas, Esporte Clube Jardim Andrade/B.H x Parentes Futsal.