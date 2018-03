A Campanha de Doação de Sangue realizada pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria municipal de Saúde no último sábado, 3 de março, contou com a adesão de 129 voluntários que atenderam ao chamado.

De acordo com a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a coleta realizada no Hospital Walter Ferrari somou 96 bolsas de sangue, das quais 46 foram de pessoas que doaram pela primeira vez. Dois candidatos acabaram desistindo de doar.

O material foi encaminhado ao Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e ajudará a repor o estoque necessário para atender as cidades de nossa região, principalmente quando houver necessidade de atendimento com transfusão e outros procedimentos que envolvam o uso de plasma (sangue) por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

O balanço da Secretaria de Saúde de Jaguariúna aponta ainda que 31 candidatos foram considerados inaptos para doação e foram registrados 16 cadastros para doação de medula óssea. Vale ressaltar que a doação de medula também salva vidas.

As campanhas de doação são reforçadas pelos órgãos de saúde no sentido de repor e ajudar a manter um estoque regular dos bancos de sangue do Hemocentro da Unicamp, que atende pacientes de toda a região.