A Campanha de Doação de Sangue realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria municipal de Saúde, no sábado, 6 de janeiro, recebeu doações de 177 voluntários que atenderam ao chamado. De acordo com a titular da pasta de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a coleta realizada no Hospital Walter Ferrari somou 127 bolsas de sangue, sendo que 57 pessoas doaram pela primeira vez.

O material foi encaminhado ao Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e ajudará a repor o estoque necessário para atender as cidades cujos moradores tiverem necessidade de atendimento com transfusão e outros procedimentos que envolvam o uso de plasma (sangue). No caso de Jaguariúna, o atendimento é feito por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

O balanço apontou ainda que 50 pessoas foram consideradas inaptas para doação e ainda foram registradas 32 doações de medula óssea, que é outro fator importante nessas campanhas, pois a doação de medula também salva vidas.

As campanhas de doação são reforçadas pelos órgãos de saúde, nessa época do ano, devido ao aumento acentuado de acidentes, principalmente no trânsito, quando muitas pessoas necessitam de transfusão de sangue, o que provoca baixas no estoque regular dos bancos de sangue.