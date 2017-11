A Campanha de Doação de Sangue realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, no Hospital ‘Walter Ferrari’, arrecadou 93 bolsas, no sábado, 4. Ao todo, compareceram 120 candidatos à doação, destes 27 foram considerados inaptos, segundo a Secretaria municipal de Saúde.

Desse total, 46 pessoas fizeram doação pela primeira vez e 28 foram cadastrados para se tornarem doadores de medula óssea, o que valoriza ainda mais a iniciativa. O sangue coletado reforça o estoque do Banco de Sangue do Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e pode ser utilizado para atender qualquer morador de Jaguariúna por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).