A Câmara Municipal de Holambra realizará concurso público para as vagas de auxiliar legislativo (uma vaga) e copeira (cadastro reserva). O cargo de auxiliar legislativo terá remuneração mensal de R$ 1.915,69 para 40 horas semanais e os candidatos devem ter o ensino médico completo. Já a remuneração mensal para o cargo de copeira é de R$ 1.303,80 para 40 horas semanais, sendo a escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto.

As inscrições tem início a partir do dia 13 de julho de 2018 até o dia 6 de agosto de 2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, e devem ser feitas através do site www.sigmaassessoria.com.br. O edital do concurso está disponível no site da Sigma e no site oficial da Câmara de Holambra (http://www.camaraholambra.sp.gov.br/Download/Listar/329).

Os candidatos que se enquadrem em uma das situações de isenção de pagamento das inscrições, na forma estabelecida no edital, deverão efetuar normalmente sua inscrição no site da empresa Sigma, atentando-se para o prazo de 13/07 a 17/07 para entrega da documentação exigida na sede da Câmara.