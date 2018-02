Tomaz de Aquino Pires

O Diretor do Grupo Escolar “Cel. Amâncio Bueno”, Prof. Oscar de Almeida, liderando o sonho da comunidade, lutou dez anos e conseguiu inaugurar a sede nova e própria para a Escola em 1946, na Rua Cel. Amâncio Bueno nº400, um dos prédios escolares mais bonitos da região. Hoje este prédio abriga o Gabinete do Prefeito municipal e algumas Secretarias. Em janeiro de 1947, o povo despedia-se do dedicado educador, depois de 15 anos de trabalho devotado à educação e ao povo deste lugar. Assim partia o laureado educador, literato, compositor de hinos escolares, grande orador. Ele dedicou-se plenamente à escola, foi participante ativo da vida do Distrito. Conforme noticia “A Comarca”, Ele era dotado de viva inteligência, capacidade realizadora e espírito progressista, elemento de valor na sociedade, cooperando com sua palavra e sua ação, pelas realizações mais imediatas do povo. Ele foi ordeiro, sensato, trabalhador e verdadeiro amigo da instrução, apresentou sempre motivo bastante para o povo tributar-lhe com muita justiça as homenagens preparadas para ele. No dia 26 de janeiro, houve missa por intenção do homenageado e de sua família. Às 17 horas, no salão do Cine Odeon, foi regiamente homenageado pelo povo da vila e pela comunidade escolar. Em agradecimento comovido e sensibilizado pela prova de estima e de consideração, discursou, apresentando suas despedidas e acentuando a cooperação que sempre o povo lhe emprestou para o desempenho do cargo.O jornal “A Comarca” de Mogi-Mirim publicou que sempre o tivera como amigo dedicado e se associava às homenagens muito justas e enviava os votos de feliz permanência em Rio Claro, a cuja sociedade cumprimentava pela excelente aquisição. O mestre e o poeta associavam-se admiravelmente em sua personalidade. A Casa de Ensino sob sua responsabilidade era tratada com especial zelo. Sendo educador, não era funcionário, mas um verdadeiro apóstolo da educação em terras de São Paulo, elogiaram-no os educadores e jornalistas. Tem paixão pela causa que defende. A Casa que o tinha como diretor sempre honrava o ensino primário paulista, honrava o Brasil”. O ensino para ele não era um obrigação, um duro ofício, mas um recreio espiritual, ordenado e objetivo. Jaguariúna homenageou-o, postumamente, dando seu nome a um escola de Educação Infanti: EMEI Prof. Oscar de Almeida.