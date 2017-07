Gislaine Mathias | Jaguariúna

O boxeador William Rocha, da equipe Boxe Team VR ganhou a luta por nocaute técnico, na categoria até 65 quilos, no domingo, 16, no Open Boxe, na cidade de Pouso Alegre. “Foi a primeira luta dele contra um atleta que estava invicto por três combates”, contou o professor e técnico Vitor Rol, completando que prevaleceu o trabalho em equipe onde todos foram fundamentais para a conquista.

Ele conta que o treinamento é árduo e conta com muita disciplina, reunindo técnicas elevadas do Boxe, além de exercícios físicos avançados e preparação de atleta de ponta. A equipe está começando nas competições, “Nós tivemos o Júlio César na primeira edição do evento esportivo e agora William Rocha fez sua luta, mas temos ainda mais três atletas que estão sendo preparados para estrear nessa competição”, explicou.

De acordo com Vitor o fundamental no boxe é ter disciplina, um bom treinador e uma equipe comprometida com o esporte. “Nós focamos em todos atletas, nos competidores e naqueles que buscam uma melhor qualidade de vida”, enalteceu.

Para esse ano, Vitor e o professor Ronaldo pretendem levar a equipe em mais dois campeonatos e realizar a estreia de uma garota no ringue. “Queremos crescer aos poucos, pois temos potencial para isso e um nível técnico que não deixa a desejar em comparação com as demais equipes. Também estamos sempre transmitindo um pouco do que sabemos para os nossos alunos”, concluiu Vitor.