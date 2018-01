Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional

A tradição e a culinária em Holambra mais uma vez foi destaque num programa de televisão em rede nacional. Desta vez, diretamente da cidade, os telespectadores puderam conhecer uma especiaria que é uma tradição na culinária natalina dos imigrantes holandeses. Trata-se da Pop Speculaas, uma bolacha em formato do boneco do São Nicolau, que leva em sua receita várias especiarias. Em Holambra, essa receita é conhecida como Boneco de Canela ou Boneco de São Nicolau.

A Pop Speculaas foi apresentada no programa ‘Mais Você’, da Ana Maria Braga, e exibida, no dia de Natal, 25 de dezembro, pela Rede Globo. A receita em si não foi apresentada, uma vez que o entrevistado, um confeiteiro descendente de holandês, acabou não revelando os ingredientes e o preparo. No entanto, um dos segredos que torna o Boneco de Canela apetitoso foi revelado. A utilização de antigas formas de madeiras trazidas pelos pais desse confeiteiro, que foi entrevistado, quando deixaram a Holambra e se mudaram para o Brasil.

Embora os consumidores não conhecem a receita, uma vez que a especiaria é comercializada na cidade, ela é amplamente aprovada pelos moradores. Uma das tradições ao servir o Boneco de Canela é que se dê um soco para quebra-lo em várias partes, e o maior pedaço vai para a pessoa mais velha onde está sendo servido.

Apesar de a receita não ser divulgada, a apresentadora Ana Maria Braga diz que sua produção pesquisou e, ao menos, descobriu os ingredientes, que são conhecidos como especiarias para Speculaas, que são gengibre em pó, coentro em pó, canela em pó, calda momo em pó, noz moscada em pó e sal. Quanto ao preparo o programa não teve acesso.