O bar Bodega do Petisco de Jaguariúna completa 03 anos de fundação, e para comemorar o seu aniversário, a casa contará com grandes festividades durante este final de semana, começando esta sexta-feira, 28, seguindo por sábado e domingo.

Para o gerente geral, Marcos Lourenço, é gratificante a casa comemorar os seus três anos de vida, onde a evolução da ‘Bodega’ é notável, graças ao trabalho intenso realizado pelos colaboradores do bar.

“É algo bastante gratificante, que me deixa com ainda mais vontade de seguir adiante.

Mesmo com tão pouco tempo de funcionamento, tenho a impressão que já são bem mais que três anos, isso devido a um trabalho intenso que realizamos tanto dentro como fora da Bodega. Quando realmente se gosta daquilo em que trabalha, muitas ideias surgem, e, desta forma, vou colocando em prática na medida do possível”, ressalta Marcos.

Para comemorar todo este sucesso, como citado, a festa começa nesta sexta, com atrativos que vão desde os musicais, com shows dos mais variados estilos, até a incrível promoção do Chopp por apenas R$4,00, sem contar os já tradicionais da casa.

“Este ano teremos três noites de comemoração. Serão três atrações musicais que irão fazer um som bem eclético para agradar a todos, com certeza. Vamos ter desde ‘classic rock’, reggae, blues, MPB, passando por sertanejo, ‘forrozinho’ e até ‘country music’. Nós três dias serviremos Chopp a R$4,00 cada, e aqui não praticamos cobrança de entrada, ‘couvert’ artístico, consumação mínima e nem taxa de 10%! É só chegar e curtir muito”, detalha.

Anote na agenda, programe-se e festeje os 03 anos junto à ‘Bodega’, que como descrito, estará recheado de motivos para comparecer.

“Bora ‘Bodegar’ você também neste final de semana; uma ótima oportunidade de curtir grandes artistas bem de pertinho e tudo bem à vontade”, finaliza.

A Bodega do Petisco está situada à Rua José Alves Guedes, S/N – Quiosque localizado em frente ao Parque Santa Maria.

SERVIÇO

Aniversário de 03 anos da Bodega do Petisco

Quando: Dias 28, 29 e 30 de julho – sexta-feira, sábado e domingo;

Onde: Bodega do Betisco – Rua José Alves Guedes. S/N – Em frente ao Parque Santa Maria;

Shows:

Dia 28/07, sexta-feira às 20h – Guga Renzo Trio Band – Campinas/SP

Dia 29/07, sábado às 20h – Green River Acustic Band – Campinas/SP

Dia 30/07, domingo às 17h – Celsinho Moraes – Jaguariúna/SP;

Informações: https://www.facebook.com/bodegadejaguariuna, http://marcoslourenco1.wixsite.com/bodega ou (19) 98282-1144.