Blazer cropped

A Mesa Redonda “Um Assunto de Família” é um dos destaques do fim de semana da 2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino. Junto à mediadora e curadora do festival, Carol Almeida, as convidadas Aline Motta, cineasta; Kawthat Younis, diretora de “Um Passado Presente”; Leila Basma, diretora do filme “O Projeto Adam Basma” e Reman Sadani, diretora do filme “Lavando a Boca”, vão debater sobre obras que contam a História a partir de narrativas familiares. A conversa acontece no domingo, dia 13 de junho, às 15h, no Youtube do festival.

Além disso, sete produções inéditas dirigidas por mulheres árabes entraram em cartaz na quarta-feira, dia 9, e ficaram no ar até terça, dia 15 (com exceção de “Você Vem de Muito Longe”, que poderá ser assistido apenas nos dias 12 e 13/06). O festival é totalmente online, gratuito e os filmes estão disponíveis no site www.cinemaarabefeminino.com.

Em “Um Presente do Passado”, Mokhtar é um professor de cinema e recebe um presente inesperado de sua filha Kawthar, uma jovem cineasta, em seu 75º aniversário. Com duas passagens aéreas para Roma, ele tem uma segunda chance de buscar seu amor não correspondido, uma italiana que ele abandonou 33 anos atrás com a promessa de voltar para ela, mas nunca cumpriu.

“Que Dia!” traz um mal-entendido sob quatro pontos de vista diferentes que muda completamente a história de uma família. Já em “Ibrahim: Um Destino a Ser Traçado”, a diretora Lina Al Abed busca por traços de seu pai desaparecido: um homem aparentemente comum de família que, na verdade, era um membro secreto de uma facção militante.

Através das lentes de um celular, “Lavando A Boca” conta a história da cidade de Mosul durante o ISIS. O curta mostra o dia-a-dia de uma família iraquiana em York, através de mensagens de voz trocadas com seus parentes em Mosul. Ambas as famílias tentam trazer sentido para a incerteza dos eventos políticos entre junho e setembro de 2014. No curta “Rosa”, a personagem que dá nome ao filme, enquanto trabalha na floricultura de sua tia, assume o trabalho dela abaixo da terra quando tem início um empreendimento de enviar corpos não-documentados para serem enterrados em seus países natais. Já em “O Banho”, Imed, um jovem pai que se encontra sozinho com o filho porque sua esposa viajou a trabalho, terá que confrontar seu medo mais profundo. “Você Vem de Muito Longe” retrata a trajetória de uma família palestina que foi dispersa por várias turbulências: da guerra civil espanhola na qual o pai Najati Sidki lutou contra Franco até a 2ª Guerra Mundial, a Nakba e a guerra civil libanesa.

A 2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino é patrocinada pelo Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A programação completa está disponível no site www.cinemaarabefeminino.com.

Confira os filmes: