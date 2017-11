Os apreciadores de bebidas elaboradas, encorpadas, equilibradas e mais puras têm aumentado, assim como a oferta de cervejas especiais. Diante das variedades, uma tem se destacado, a Eisenbahn Dunkel. E quem quiser experimentar essa schwarzbier (cerveja preta em alemão), e em dose dupla, precisar ir ao Bier Trunk Pub Bar Holambra nesta quinta-feira, 2 de novembro (feriado), quando o estabelecimento promove o Dunkel Doublé: o cliente compra um chope Dunkel na caneca e ganha outro, mas, isso, até quando durar o estoque. E por ser feriado, a casa vai abrir a partir das 11h30 e, logo mais, às 14h, tem música ao vivo com Raoni Fraga.

“Temos o portfólio completo da cervejaria Eisenbahn, com todas as cervejas da marca e, inclusive, versões de chope, como o Dunkel, que já é sucesso em nosso bar por tudo que a bebida confere: sabor, equilíbrio e facilidade de harmonização com nossos pratos típicos, principalmente da cozinha alemã”, informa Flávio Pacetta, proprietário do Pub Bar.

Eisenbahn Dunkel leva em sua fórmula maltes importados diretamente da Alemanha. Além disso, não recebe caramelo e nem corantes para definição de sua cor que é proveniente do malte de cevada torrado, o que lhe confere paladar e aroma com notas de torrefação que lembram chocolate e café. Tudo isso, a tornou a cerveja brasileira mais premiada do mundo, inclusive na Alemanha, país de origem do estilo.

A Dunkel é Lager (tipo de cerveja fermentada e armazenada em baixas temperaturas) com grau alcoólico de 4,8% e que pode ser harmonizada com feijoada, carne de porco com molhos de frutas, chucrute, carnes assadas, combinações doces e salgadas, salsichas, frango assado, peixes encorpados, molho funghi e comida chinesa. Combina também com charutos. Entre os queijos, harmoniza com os duros, como grana padano, parmesão, pecorino e cheddar (tradicional).

O estilo Schwarzbier é uma especialidade da região Sul da Turíngia e norte da Francônia, na Alemanha. Trata-se de uma variação do estilo Munich Dunkel.

Bier Trunk

O Bier Trunk Pub Bar Holambra trabalha com as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, Sauber Beer e HB), além de comidas gourmet e pratos típicos com um toque de brasilidade. Tem, ainda, uma tabacaria onde são vendidos os legítimos charutos cubanos fornecidos pela Emporium Cigars, distribuidor exclusivo de Habanos no Brasil.

A casa tem capacidade para 170 pessoas, possui área externa coberta, deck, ambiente interno climatizado, fumoir, espaço kids e um empório para venda de kits de cervejas e souvenir, tudo cuidadosamente decorado e ambientando. O funcionamento é de quarta a sexta, a partir das 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas, sábados e feriados. Às quartas e quintas-feiras, exceto feriado, o bar tem o serviço de double chope (cristal e natural da Schornstein) e double caipirinha.

O endereço é Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550.

biertrunk.holambra@gmail.com

www.facebook.com/biertrunk