Gislaine Mathias | Jaguariúna

A equipe de Mountain Bike de Jaguariúna teve representantes no pódio da 2ª etapa do Kalangas Bikers XCO, que é uma prova de circuito fechado com trilhas estreitas, terrenos irregulares e alguns obstáculos naturais, no domingo, 16, em Espírito Santo do Pinhal. Neste tipo de prova é exigido muito mais habilidade do atleta do que força. O jaguariunense Beto Maia foi o grande destaque ao concluir o circuito como campeão, na categoria Sub 40. “A prova estava de acordo com o meu treinamento, com o percurso um pouco técnico em alguns trechos, como subida forte, retomada nas curvas e algumas pontes”, contou o atleta campeão.

Nas primeiras voltas, ele correu em terceiro lugar, mas na quarta já abriu um pouco e foi pra última volta acelerando ao máximo para superar os adversários. “Deu tudo certo e cruzei a linha de chegada em primeiro abrindo 2 minutos do segundo colocado”, analisou. Segundo Beto, o fundamental para o pódio, foi fazer o reconhecimento do circuito, pois verificou onde poderia atacar os adversários e os pontos mais perigosos. “Esse pódio representa mais uma conquista para Jaguariúna e para os patrocinadores Audax e JaguarBike”, disse o campeão frisando que em relação à temporada pretende fechar o máximo de conquistas possíveis para ver se a equipe consegue um patrocínio para que todos os atletas possam mostrar o seu desempenho nas provas.

Outro destaque de Jaguariúna foi Elias Sousa que terminou em 3º lugar na categoria Master A. “Foi muito bom o desempenho, pois eu e toda a equipe estamos melhorando nesse tipo de competição”, explicou Elias completando que um fazendeiro da região cedeu um terreno para construção de uma pista de treinamento, e com esse espaço, ‘nós estamos melhorando muito graças a esses treinos’. O atleta disse que a maior dificuldade foi a largada. “Os atletas desse tipo de modalidade são muito rápidos, então, na hora da largada já temos que ficar próximos do pelotão da frente, e depois saber administrar e passar nas partes técnicas”, relatou. Já o atleta Cleber Maia ficou em 6º lugar, no Sub 45.

A próxima prova será o GP Ravelli, no dia 30 de julho, na Serra da Canastra. “Será no formato maratona onde os atletas irão percorrer estradas de terra, num percurso de 55km. A equipe toda vai participar, sendo que alguns atletas são líderes do campeonato e vão brigar para manter a liderança”, salientou Elias.