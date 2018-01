Três meses depois de se apresentar com casa cheia no Bier Trunk Pub Bar, a banda Dissidência volta a Holambra para mais um show no mesmo local. A apresentação será no sábado, 27 de janeiro, a partir das 20h, com repertório de pop rock nacional e internacional dos anos 80 e 90 e ainda um especial de Elvis Presley.

“Garanta seu lugar, faça sua reserva antecipada, porque o último show da Dissidência no Bier Trunk foi de casa lotada”, convida Flávio Pacetta, proprietário do bar. “Estamos preparando uma noite muito agradável e animada com música de qualidade e sorteio de vários brindes”, avisa.

A banda Dissidência, que surgiu em 1988, em Amparo, é formada por Flávio Pacetta (vocal), Cássio Pacetta (bateria), Cesar Pacetta (guitarra base), Joel Adriano (guitarra solo) e Pompeu (baixo).

Na apresentação de outubro de 2017, o público que lotou o Pub pode curtir de Ramones a Elvis, de Pink Floyd a Creedence, além de clássicos do rock nacional da Legião Urbana, Barão Vermelho, Capital Inicial, Plebe Rude e muito mais.

O Bier Trunk Pub Bar Holambra trabalha com as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais cem por cento puro malte (Paulaner, Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Quinta do Malte, Erdinger, La Trappe, Sauber Beer e HB), além de comidas gourmet e pratos típicos com um toque de brasilidade. Tem, ainda, uma tabacaria onde são vendidos os legítimos charutos cubanos fornecidos pela Emporium Cigars, distribuidor exclusivo de Habanos no Brasil.

A casa tem capacidade para 170 pessoas, possui área externa coberta, deck, ambiente interno climatizado, fumoir, espaço kids e um empório para venda de kits de cervejas e souvenir, tudo cuidadosamente decorado e ambientando. O funcionamento é de quarta a sexta, a partir das 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas, sábados e feriados. Às quartas e quintas-feiras, exceto feriado, o bar tem o serviço de double chope e double caipirinha. Os chopes que fazem parte da promoção são dos estilos cristal e natural da Schornstein. Nas noites de quinta o bar também trabalha com rodízio de porções (são mais de 20 opções). O endereço é Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra. Fone: (19) 3802 4550.