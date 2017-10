A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social, e através do Banco do Povo Paulista, oferece novas alternativas e incentivos aos empreendedores da cidade com o objetivo de retomar a atividade econômica local e criar novas oportunidades.

O Banco do Povo Paulista (BPP) é o Programa de Microcrédito Produtivo desenvolvido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, que oferece financiamentos com taxa de juros de 0,35% ao mês, pré-fixados, para empreendedores formais ou informais, associações e cooperativas produtivas ou de trabalho, para capital de giro e investimento fixo.

Banco do Povo: apoio ao empresário

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Econômico e Social, Valdir Oliveira, o poder público através desses convênios e atitudes inovadoras está sempre em busca de alternativas que fomente a economia. “O empresário sempre sofreu com a falta de apoio e por muitas vezes cresceu sozinho, nós estamos trabalhando e criando alternativas para mudar essa realidade”, comentou ele.

Para se cadastrar e obter mais informações sobre os requisitos exigidos o empresário deve se dirigir a unidade do Banco do Povo de Jaguariúna, que fica na Rua Paraná, 192, Santa Maria, com funcionamento das 8h às 12h e das 13h às 17h.