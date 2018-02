Atendimento de solicitações feitas por moradores e manutenção diária de espaços públicos com corte de grama, limpeza de terrenos e recolhimento de galhos e outros materiais descartados pela população. Essa é a rotina diária dos funcionários da Prefeitura de Jaguariúna que atuam nas equipes do Departamento de Obras e Serviços.

Nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, das 8h às 16h30, eles percorreram vários pontos da cidade, passando pela Avenida Rinaldi, Praça Holambra (no bairro Nassif) e a Praça Santa Mercedes, no Nova Jaguariúna. Em todos houve corte de grama e recolhimento de galhos e entulhos descartados pela população, além da varrição para manter a limpeza do local.

De acordo com o diretor de Divisão de Praças, Parques e Jardins, Paulo Cesar Francisco, o trabalho das equipes resultou na coleta de três caminhões de grama e galhos cortados. “Esse material é levado ao pátio do departamento de Obras e boa parte é reaproveitada como adubo para hortas e plantações pequenas”, explica Paulão, como é mais conhecido o responsável pela coordenação das equipes.

Ainda segundo ele, o trabalho é realizado com base nas solicitações feitas pelos moradores por meio do serviço Atende Fácil (Telefone 156) e pelo organograma do próprio departamento de Obras, que coloca as equipes para percorrer as ruas e avenidas mais importantes da zona urbana. Em geral, as equipes contam com o apoio de um trator com carreta acoplada e de caminhões para recolhimento de materiais diversos.