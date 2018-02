Música, flores, irreverência e muita, muita animação marcaram o tradicional desfile de blocos e carros alegóricos promovido nesta terça-feira, em 13 de fevereiro, pelo Grupo dos Onze (Raad van Elf) com apoio do Clube Fazenda Ribeirão, da Prefeitura de Holambra, de comerciantes e empresários locais. Cerca de 10 mil holambrenses e turistas de diversas idades lotaram a Alameda Maurício de Nassau para acompanhar o evento que teve a sustentabilidade como tema principal.

A dona de casa Taís de Souza Diotto veio de Jaguariúna acompanhada do marido, da sogra e do filho, que vai completar 1 ano de idade no mês que vem. Ela contou que sempre que pode gosta de curtir a folia por aqui. “É diferente, vai melhorando a cada ano”, avaliou. “É bem familiar, bem gostoso, bem tranquilo”.

Muito animada, Maria Helena Montoya não queria perder um segundo sequer da festa. A professora de Mogi Mirim fez questão de receber uma flor – cerca de 10 mil hastes e pequenos vasos foram distribuídos durante o percurso – e não poupou elogios. “Desde a organização do evento, a alegria… é maravilhoso”, disse.

Além dos brindes ao público, mais de 10 mil hastes e 20 mil vasos doados por cooperativas do município foram utilizados para decorar os carros alegóricos. Ao todo, 17 blocos e mais de 500 pessoas desfilaram na alameda nesse feriado de Carnaval.

Marlene Moraes Teixeira não deixava o aparelho celular. Ao lado do sobrinho, que mora em Campinas, a professora fazia questão de registrar cada momento da festa. Baiana de Jequié, ela estava na cidade pela primeira vez e se encantou. “Eu estou achando maravilhoso. O carnaval da Bahia é muito lindo, mas aqui também é lindo. Holambra é linda”, elogiou. “Eu gosto do Carnaval desse tipo. Tranquilo e tudo lindo. Carnaval daqui é o meu tipo. Valeu a pena, eu estou muito feliz”.

O analista de sistemas Sydnei Lucchesi Le Petit vive em Campinas e decidiu passar o feriado inteiro na Cidade das Flores. Ele e a esposa curtiram não só o desfile, mas também os bailes de carnaval realizados na Rua da Amizade. “A gente não pode deixar de apreciar e de aproveitar a festa popular mais importante do país, em função da crise. Temos que trabalhar contra ela”, falou. “Nós estivemos aqui na avenida à noite. Já é maravilhosa. Agora com esses carros todos, então, é muito bonito”.

Carnaflores é sucesso de público

Em quatro noites com shows da Banda Ápice, da dupla Bruno & Gustavo e da escola de samba da Fanfarra Amigos de Holambra, os bailes populares do Carnaflores reuniram mais de 12 mil foliões na Rua da Amizade. Duas matinês, promovidas no sábado e domingo, premiaram dezenas de crianças que celebravam fantasiadas e com a família o carnaval de rua holambrense.

“O saldo da programação é extremamente positivo. Foram cinco dias de descontração em um ambiente sadio, seguro e familiar”, comentou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Os turistas curtiram, os moradores aproveitaram e a cidade sai fortalecida dessa grande festa”.

A bancária Juliana dos Santos Costa é de Jaguariúna e veio aproveitar a estreia do evento, na sexta-feira (9), com familiares que moram na capital paulista. “Acho uma excelente opção para as pessoas que estão na região. Está um ambiente bem familiar”, disse.

Morador do residencial Villa de Holanda, o motorista Edmar Justino dos Santos contou que sempre curte os dias de folia na cidade. “A turma se respeita muito”, disse. “É muito gostoso, sem problemas”.

Confira a classificação dos blocos do Desfile de Rua

Blocos Pequenos

1º lugar – Ala das baianas da sustentabilidade

2º lugar – Veterenas movidas a energia solar, eólica e alcoólica

3º lugar – Esporte Sustentável

Blocos Médios

1º lugar – Abram alas, precisamos sustentar o mundo

2º lugar – Nosso samba sob as águas

3º lugar – Estúdio de dança Grand Jeté

Blocos Grandes

1º lugares – Robin Hood: Recicla Brasília e Os Veteranos: Reciclando com Alegria (empate)

3º lugar – Reviver: Tribo da Sustentabilidade