EWALDO RUY WIPPICH COELHO

Avaliar é uma tarefa que envolve vários conhecimentos e o comprometimento do avaliador com o desenvolvimento, desempenho ,valor, e sucesso do colaborador visando atingir as metas e objetivos da organização.

“Segundo o autor brasileiro Idalberto Chiavenato, a Avaliação de Desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, a contribuição desta pessoa para o negócio da organização”

A avaliação de desempenho vai avaliar o comportamento/participação de alguém em um projeto , um trabalho , quer seja na vida profissional, ou na vida pessoal, através de medidores que pontuam a eficiência de uma pessoa ou um grupo.

Existem vários processos, etapas para a avaliação de desempenho, na Avaliação Participativa por Objetivos são definidas 06 etapas : * Formulação de objetivos de forma consensual (gerente e colaborador); *Comprometimento pessoal para alcançar os objetivos ; *Negociação dos recursos e meios necessários para alcançar os objetivos (materiais, equipamentos, equipe de trabalho, treinamento e desenvolvimento, outros); *Desempenho (colaborador escolhe seus meios de alcançar os objetivos);*Monitoramento constante dos resultados ; *Feedback intensivo e contínuo( I. Chiavenato).

Toda pessoa precisa receber o feedback em relação a seu desempenho , para que saiba como está a sua performance no trabalho. A empresa conhece como as pessoas realizam suas atividades , podendo haver a descoberta de novos talentos.

Esse modo dinâmico de avaliação colabora com a continuidade de planos estratégicos para a organização, pois avaliam constantemente empregados e gestores de uma maneira consensual e benéfica.

A implementação do processo de Avaliação de Desempenho numa empresa não é tarefa fácil, no entanto, poderá trazer muitos benefícios, para os colaboradores e empresa, quando esta é aplicada com eficiência ,os resultados podem ser vistos claramente ,sendo também um poderoso meio de resolver problemas de desempenho e melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de vida dentro das empresas,

Graduação em Administração de Empresas

Pós Graduação em Administração e Finanças pela USF

Professor do Centro Paula Souza –ETEC João Belarmino-Amparo

ETEC Hortolândia.