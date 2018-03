Os 48 atletas de Jaguariúna, do programa Viva Melhor, da Prefeitura de Jaguariúna, que vão disputar os Jogos Regionais do Idoso (Jori), participaram de mais uma etapa de preparação para o campeonato, neste fim de semana, no Espaço Multi Modal Sylvio Venturini.

O Jori acontece entre os dias 14 e 17 de março, na cidade de Limeira, e vai contar com atletas nas modalidades dominó, xadrez, damas, truco, buraco e voleibol adaptado, todos oferecidos pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, da prefeitura de Jaguariúna.

Vale lembrar que Jaguariúna alcançou resultados históricos no ano passado em diversas competições regionais. De acordo com o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Rafael da Silva Blanco, o objetivo para esse ano é alcançar resultados ainda mais expressivos. “Nossos professores e coordenadores vão se empenhar muito em conjunto com os alunos para representar bem nossa cidade”, comentou Rafael.