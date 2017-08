Gislaine Mathias | Jaguariúna

A equipe Boxe Team VR participou do Torneio de Lutas Esportivas, no sábado, 12, no ginásio João Aranha, em Paulínia. O técnico Vitor Rol explicou que o evento esportivo foi disputado nas modalidades de Boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu e MMA. “Foi um evento amador onde tivemos a oportunidade de levar os nossos atletas e o diferencial da disputa foi a realização das lutas dentro do octógono”, relatou o técnico Vitor Rol.

Os atletas estrearam muito bem em competição, mas com lutas duras, sendo que Rafael e João Paulo Massari perderam os confrontos por decisões dos juízes, com os resultados bem apertados, ou seja, qualquer lutador poderia ter vencido o adversário. Já o boxeador Geilson Gomes conseguiu uma vitória importante por decisão dos juízes. “Esse pódio foi bom para motivar a equipe, tirar o peso do medo psicológico de estar em uma competição e a adrenalina da primeira luta. O campeonato por ser um open com várias modalidades não tem o mesmo destaque como uma competição só de Boxe, mas foi um belo evento e bem organizado”, analisou Vitor.

Para vencer uma luta no Boxe, de acordo com Vitor, é preciso se dedicar muito, pois além do treino técnico e físico que são bem puxados nós trabalhamos o psicológico de cada atleta desafiado, mostrando que eles podem mais do que imaginam. “Para os atletas de competição, os treinos são muito mais puxados, pois a intenção é tirar o máximo de cada um. Eu e o professor Ronaldo, além de lapidá-los tecnicamente tiramos o melhor desses atletas durante o treinamento e cobramos uma produção de alto nível. Mesmo sem apoio, nós seguimos com nosso trabalho. Estamos sempre em evolução da melhor técnica, do melhor desempenho e dos melhores treinamentos”, enalteceu Vitor. O Campeonato Mineiro de Boxe será o próximo evento da equipe, no dia 8 de outubro, em Pouso Alegre, pela Federação Mineira.