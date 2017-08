A equipe de Mountain Bike de Jaguariúna conquistou pódios, na 4ª etapa e final da Copa FBR, no domingo, 20, na cidade de Jarinú. Os atletas jaguariunenses relatam que o percurso foi bastante duro devido às chuvas registradas durante a semana. O terreno ficou pesado devido à lama, mas mesmo assim, a equipe representou muito bem a cidade de Jaguariúna.

O atleta Guilherme Oliveira foi campeão na categoria Pro Master A; outro título foi conquistado por Romário Silvério, no Pro Sub 30 enquanto que Cleber Maia ficou em 3º lugar no Sport Senior e na mesma colocação, Alex Leobino foi pódio no Sport Master B.

Ainda na classificação da etapa, Rafael Mário foi 4º colocado, no Sport Sub 30; Lucas Boltan ficou em 6º no Sport Sub 30 e Júlio Godói também foi 6º no Sport Master B. No fechamento do campeonato, quatro atletas foram destaques no ranking final. Romário Silvério foi campeão do torneio, e Cleber Maia, Alex Leobino e Rafael Mário ficaram com as terceiras posições em suas categorias, somando todas as etapas. A equipe agradece a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL). O próximo desafio será na final do Big Biker, em Santo Antonio do Pinhal.