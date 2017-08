A escola Budô, do espaço Alliance Jaguariúna, participou do Torneio de Judô do 147º Aniversário do Clube Concórdia, no Ginásio Jarbas Orsi, na cidade de Campinas, no domingo, 6. A proposta do evento foi guiada pelo lema de Jigoro Kano: o judoca não se aperfeiçoa para lutar, luta para se aperfeiçoar e de acordo com o professor Arlindo Baião a participação da equipe trouxe um grande aprendizado.



Cinco atletas foram pódios: Enzo Manoel Queiroz, na categoria sub 9 leve e Fábio Ribon Câmara, no sênior meio leve foram medalhas de prata, enquanto que Leonardo Albino, no sub 18 leve; Vitor Gabriel Pereira Santos no sub 9 meio leve e Arlindo Baião no sênior meio pesado ficaram com as medalhas de bronze.

“Na metodologia de ensino desenvolvida na Budô/Alliance Jaguariúna as participações nas competições fazem parte do ciclo de aprendizado dos alunos onde aprendem a lidar com o nervosismo, sair de sua zona de conforto, dar o melhor de si e aprender com os erros, sempre de forma espontânea e divertida sem a cobrança de resultados ou pressão desnecessária. Essa fase do desenvolvimento é fundamental para o aprendizado onde as crianças vão vivenciar, participar, errar, aprender, evoluir, contando sempre com o apoio dos pais acompanhando e incentivando os filhos a cada novo aprendizado e desafio”, disse o professor Arlindo Baião.

Também desenvolve esse trabalho o sensei Fabio Câmara. A equipe teve apoio do VidAtiva Movimento e Bem Estar.