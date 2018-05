Com um rico patrimônio histórico e religioso, as cidades do interior de São Paulo possuem um vasto acervo de obras em arte sacra, em variados estados de conservação e armazenamento. São telas, painéis, esculturas, objetos ritualísticos e arquitetônicos que contam muito de nossa história e espiritualidade inserida na cultura judaico-cristã. O artista plástico Ever San Laurenzo vem contribuindo ativamente para a preservação desse patrimônio por meio da restauração de peças em igrejas católicas, que propicia o enriquecimento do espaço ritualístico e nos eventos do calendário religioso voltados à comunidade.

“Minha missão é manter vivo o espírito de uma época, preservando as características e mantendo a originalidade de uma obra. Nada mais é do que uma volta às nossas memórias”, explica San Laurenzo acerca de seu trabalho.

Com formação acadêmica em Artes Visuais e Restauração e Conservação, com especialização em restauração de arte barroca, San Laurenzo tem atendido a inúmeras encomendas de cidades da Região Metropolitana de Campinas que desejam ampliar sua coleção de obras religiosas, ao mesmo tempo em que vêem a necessidade de restaurar peças que foram danificadas pelo uso e pelo tempo.

Somente na igreja da cidade de Santo Antônio de Posse foram dezenas de peças entregues para a igreja local, muitas delas utilizadas em ocasiões ritualísticas, cursos sacramentais, celebrações e cerimônias da igreja católica.

Entre as peças, um painel de 2,80 X 3,10m retratando a Virgem Maria e o menino Jesus e sua troca terna de olhares. “É necessário ressaltar a delicadeza dessa cena que mostra a troca de olhares entre o Menino Jesus, Maria e José. É algo muito sutil e sublime e nessa releitura de Rembrandt tive a oportunidade de mostrar meu traço nessa situação específica”, pontua o artista. Outras obras versam sobre a Última Ceia, Anunciação, Crucificação, Pentecostes, entre outros temas da liturgia católica.

San Laurenzo mantém atualmente intensa produção artística tanto em função das encomendas que recebe quanto das aulas que ministra junto à comunidade de Santo Antônio de Posse e Jaguariúna. Com diversos projetos junto às Secretarias de Cultura destes municípios, tem o objetivo de aproximar e tornar acessível a arte do cidadão comum, viabilizando seu contato com os pincéis e as técnicas de produção pictórica.