Gislaine Mathias | Jaguariúna

A intervenção artística de um enorme piano na arquibancada deixou o Parque Santa Maria ainda mais bonito e já está despertando a atenção dos moradores de Jaguariúna, por ser uma obra criativa, inovadora e de grande proporção. O trabalho foi finalizado esta semana com a coordenação do professor de Dança de Rua da Escola das Artes, Pacheco, que junto com outros artistas, desenvolveu a arte com a técnica do grafite, que faz parte da cultura Hip Hop. Também foi pintado o nome Escola das Artes, mantendo as mesmas cores e desenhos existentes nos núcleos, que são inspirados em Mondrian.

A secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos disse que há algum tempo olhava para a arquibancada e imaginava alguma intervenção de arte urbana, e num determinado momento, pensou num enorme piano. Foi desta maneira que nasceu o projeto de intervenção. “Ficou maravilhoso e acho sensacional a gente poder espalhar arte pela cidade, e o Parque Santa Maria é extremamente frequentado pelas crianças e famílias. É muito bacana oferecer esse tipo de intervenção e observar a reação positiva das pessoas, pois a intenção é espalhar arte e alegria”, enalteceu. A secretária ainda analisou ser uma intervenção de grande proporção. “E às vezes percebemos intervenções em grandes centros, mas nenhuma desse tamanho, então, realmente impressiona”, analisou. O projeto terá continuidade e já está sendo planejada uma segunda intervenção, mas ainda não foi divulgado o espaço.

CRIATIVIDADE

De acordo com Maria das Graças, a criatividade faz parte do dia a dia da secretaria. “Nós trabalhamos muito com a questão da criatividade, tendo em vista essa crise financeira que atinge todo o país. Nós pensamos sempre em proporcionar um produto ou atividade cultural que não tenha custo alto para a prefeitura, como, o Festival de Férias e a intervenção do piano, exemplos, de como o poder público pode oferecer opções para a população usando a criatividade”, frisou.