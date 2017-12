No Cazaquistão, um reforço jaguariunense -, Arlindo Baião, esteve presente na Copa do Mundo de Kazakh Kures, no último dia 17, onde disputou a competição junto à seleção brasileira do esporte.

O Kazakh Kures é uma modalidade de combate criada no Cazaquistão que tem seu foco voltado para técnicas de projeção similar ao Judô, porém com algumas características diferentes como a vestimenta, a área de combate e a ausência da luta de solo. Podemos dizer que o Kazakh Kures é uma mistura de Judô, Sambo e Shuaijiao.

Mesmo com todas as adversidades, como baixas temperaturas, fuso horário de nove horas a mais, nas provas que aconteceram em Almaty, a seleção brasileira conquistou boa colocação, voltando para o Brasil com o 5º lugar.

“Foi uma experiência nova e indescritível, eu nunca havia estado no Cazaquistão nem ninguém da seleção brasileira, então não sabíamos o que esperar. Quando chegamos em Astana, na capital, a temperatura era de -26 graus, e em Almaty, cidade da competição estava -15. O fuso horário de lá é nove horas a frente, o que dificultou nossa adaptação, fazendo-nos passar algumas noites acordados”, descreve sobre as adversidades, o lutador jaguariunense, Arlindo Baião.

O atleta também explica como foram as provas, os adversários e o resultado final. “A competição contou com a presença de vários atletas olímpicos de Judô e de vários países consagrados nessa modalidade, como Rússia, Geórgia, Cazaquistão, Uzbequistão, Mongólia e Japão. Nós éramos os estreantes, sendo a primeira participação do Brasil nessa competição. Nos combates fomos muito bem, superando vários desafios sendo parados apenas nas quartas de final pelo Uzbequistão, que era um dos favoritos ao título. Ao final da competição, ficamos em 5º lugar, superando países consagrados como Rússia, Geórgia, Mongólia e Turquia. Os campeões foram os donos da casa, confirmando seu favoritismo e sua qualidade técnica na modalidade”, acrescenta.

Para Arlindo, a oportunidade de representar o país nesta modalidade, em uma Copa do Mundo foi de grande aprendizado no Kazakh Kures, de conhecer uma nova cultura e fazer novos amigos, o que marcou a sua carreira e guardará na memória.

Como próximos desafios, o lutador ressalta que continuará treinando o Kazakh Kures a partir dos erros e acertos da competição, que pretende representar o país novamente ano que vem, e em busca do lugar mais alto do pódio. Também comenta que seu próximo desafio será no dia 21 de janeiro, no I Open de Jiu-Jitsu, a ser realizado em Jaguariúna.

Por fim, o competidor agradece: “Agradeço a todo o apoio da Alliance Jiu-Jitsu Jaguariúna, VidAtiva movimento e bem-estar, Ichi-Ban, Retifica Tadeu Francatti e Prefeitura de Jaguariúna, via Secretaria de Juventute, Esporte e Lazer, que sempre foi fundamental em minha carreira para superar os desafios e alcançar cada vez maiores conquistas”.