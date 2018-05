Karine Gallo*



01 – Valorizar a dádiva que é andar

Hoje começo uma pequena série de 4 artigos, que sairão nos próximos meses, neste espaço reservado a mim.

Em março de 2017 sofri um acidente e tive queimadura de segundo grau nas duas pernas. Isso me ensinou muitas coisas e eu quero compartilhar algumas delas com você.

Passei 30 dias muito difíceis, fiquei sem andar, usei andador, bengala, tomei muito remédio e passei muita dor.

A primeira lição que aprendi neste momento de sofrimento foi valorizar a dádiva que é andar!

Eu ficava deitada o dia todo, com bastante dor, mas quando precisava sair da cama, não conseguia porque quando eu tentava colocar as pernas na vertical, a dor era tão excruciante, que eu tinha que voltar para a posição de repouso. Ficava por bastante tempo tentando abaixar as pernas para que a dor se tornasse suportável e eu conseguisse levantar.

Mesmo assim, as pernas não tinham força e eu voltava pra cama. Todo esse processo levava por volta de 20 minutos, até que eu conseguisse caminhar com bastante dificuldade.

Sabe o que eu aprendi a valorizar? A dádiva que é poder sair da cama e caminhar sem dificuldade alguma.

Eu aprendi a agradecer todo santo dia o fato de eu poder levantar rápido e sem dor.

Não que eu não valorizasse isso, mas na correria do dia a dia, na nossa rotina diária, não paramos para pensar e nem agradecer o quanto é divino o fato de podermos caminhar. Nem o fato de podermos ir e vir, quando queremos e fazer tudo isso sozinho, independente de outra pessoa.

Por conta de tudo o que passei, aprendi a valorizar a dádiva que é andar! Por isso, se eu pudesse lhe dar um conselho, lhe diria: agradeça por sua saúde, agradeça todo santo dia!

Até meu próximo artigo e até mais!



é Master Coach (SLAC/IAC/EMCC/PCA/AC), Especialista na Análise do Comportamento Humano/Competências e em Inteligência Emocial (ATools Brasil). Também é MBA Executivo em Marketing (FGV) e Comunicadora Social (UNESP).