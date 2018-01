Como esta, outras tantas narrativas, às vezes até com pinceladas de comicidade ou dramaticidade, se enraizaram na rotina de nossas ferrovias, sem que contudo, a ação voraz do tempo as conseguisse aniquilar de nossa memória.

Como aquela que envolveu meu pai, mestre de linha da saudosa Mogiana, sediado na cidade mineira de Araguari.

Certa feita, meu velho, após percorrer a pé por vários quilômetros de acidentado trecho ferroviário, chega, finalmente, à pequena estação de Uru, encravada no solo do Triângulo Mineiro.

No minúsculo pátio da estação se estacionava a locomotiva de nº 416, para o devido abastecimento de lenha. O chefe, Antônio Barros que, até então, respondia pelo expediente da solitária estação convida-o a lotar o tênder da pequena 416, cuja fornalha ardia qual caldeirão do diabo a devorar montanhas de lenha fina e cascorenta.

Meu pai não hesita, desfaz-se do paletó e do impecável colete, de cor amarelada, e passa a manusear braçadas e mais braçadas de paus de lenha, até atingir o limite do gabarito de seu quadrangular tênder. Missão cumprida, ei-lo que retorna à estação, com o estomago a roncar de fome, tentando em vão localizar o caldeirão de comida que, há pouco deixara sobre o banco de madeira da pacata Uru.

Ai um tanto desconcertado e perplexo, percebe que uma leitoa esfomeada, metendo seus afiados dentes em seus bornal de comida, leva-o para a imensidão do cerrado, que dominava aquelas paragens. À noite, quando extenuado e faminto chega em casa, minha mãe lhe indaga:

– Joaquim, você gostou do refogado de bacalhau com batatas que lhe preparei hoje?

Ao que, meu velho, responde:

– Até que teria gostado Anunciata, se uma intrusa leitoa, acompanhada de famintos leitõezinhos, não tivesse se arregalado com seu invejável tempero!