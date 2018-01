Manoel Seixas

Já que hoje, não se pesca mais como antigamente, tal a pobreza de nossos rios, em termos de poluição, de nível ecológico e a descarada sangria das águas de nossos cursos para abastecimento de outros centros, peço vênia, para descrever uma de minhas pescarias, que realizei na lagoa das perdizes. Lagoa abundante, piscosa, que se interliga ao rio Mogi Guaçu, através de um estreito canal, cuja área pertencia a Sinhá Junqueira, dona de muitas terras e uma Usina de Açúcar.

O nosso ponto de partida foi a turma de conserva – 141- nas proximidades de Capão da Cruz, estação ferroviária da ex Companhia Mogiana. Eu, mano João e mais dois funcionários da ferrovia, formávamos o grupo para a grande empreitadas, em terras desconhecidas, onde a vigilância era uma constante.

Fiscais florestais não titubeavam em meter uma carga de chumbo grosso no infrator que fosse pego, invadindo aquele império de capôs e pradarias. Partimos ao amanhecer.

Por detrás do levante havia já o prenuncio dos raios solares, que colorindo de escama dourada o horizonte, esboçavam os primeiros ensaios de vida. O cerrado em que caminhávamos era tão uniforme, tão extenso que bastava um companheiro se desgarrar do bando para se embrenhar perdidamente, sem rumo, ante um oceano de árvores de pequeno porte e de galhos retorcidos.

Decididamente, tal precaução em nada parecia roubar o seu encantamento, porque à medida que palmilhávamos aquele chão, se descortinava a nossa frente, bosques de folhagens, de palmas acetinadas, malvas perfumadas e minúsculas flores, trescaladas de inebriante perfume, aquele pedacinho de céu, onde o tico-tico rei, o sabiá do campo, o “João Bobo”, a patativa e uma infinidade de pequenos pássaros, longe do olhar buliçoso do ávido caçador, constituíam seu seguro habitat.

Quando o sol expelia seus raios fulgentes, com mais intensidade, adentrávamos já, às ruínas do esconderijo do temível bandido Dioguinho.(Continua na próxima edição)