Alunos do nono ano, de escolas municipais de Jaguariúna, visitaram nesta quarta-feira, 09 o prédio da EPTV Campinas, emissora afiliada à rede Globo. A visita faz parte do projeto EPTV na Escola, lançado pela emissora, que envolve os estudantes do último ano do ensino fundamental das cidades de cobertura como Campinas, Ribeirão, Central (São Carlos) e Sul de Minas (Varginha). A cada ano, um tema diferente de redação é escolhido, este ano o tema foi: “Se esta rua fosse minha… Por que? Não é?”.



Nesta quarta-feira, aconteceu a primeira etapa do concurso, em que os alunos que que tiveram as redações escolhidas dentro das escolas ganharam um dia de passeio na cidade sede da EPTV de sua região, com direito de visita à emissora e a um Shopping da cidade. Ao final, serão escolhidos os dez melhores trabalhos da região, em que os autores ganham prêmios e produzem uma série de reportagens, baseadas no texto das redações que eles escreveram.

O objetivo do projeto é promover a interatividade entre os alunos e um veículo de comunicação, permitir que os participantes conheçam o processo de produção de um telejornal e que utilizem a programação da EPTV como recurso educacional. Além disso, o foco é desenvolver a integração entre as escolas e, através da escolha do tema da redação, propiciar aos alunos o contato com a pesquisa e a aquisição de conhecimento.