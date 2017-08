Almoçar fora está entre as primeiras opções de presentes para o Dia dos Pais, segundo pesquisa da Boa Vista SCPC – gigante do segmento de inteligência analítica sobre consumidores e empresas. O levantamento, realizado com quase 2 mil consumidores, entre os dias 10 e 25 de julho, aponta que 30% dos pais gostariam de ganhar almoço, viagem ou entretenimento, 24% itens como roupa, calçados e perfumes, 20% celulares, 19% itens como bebidas, ferramentas e outros tipos de presentes, e 7% itens de informática e eletrônicos.

A sondagem buscou identificar os hábitos de compras dos consumidores para o Dia dos Pais, suas preferências, formas de pagamento e locais onde pretendem concentrar as compras. A Boa Vista SCPC utilizou metodologia quantitativa para realização da coleta das informações, por meio de pesquisa eletrônica, nacional, com 1.700 consumidores, no período de 10 a 25 de julho de 2017.

A considerar os dados da pesquisa, a procura por restaurantes, principalmente no próximo domingo (13 de agosto), deve ser grande. “Esperamos bastante movimento no Dia dos Pais. Por isso, nossa equipe está preparada para receber os clientes e lhes oferecer o melhor em atendimento, serviços e produtos”, garante Flávio Pacetta, proprietário do Bier Trunk Pub Bar, que funciona no centro de Holambra.

“Além do almoço, se você quer presentear seu pai de forma original, é só vir ao Bier Trunk, escolher entre as várias marcas de cervejas que temos e acrescentar charutos. Pronto, você tem um kit exclusivo, montado de acordo com sua preferência ou do gosto do seu pai”, dá a dica Flávio Pacetta.

O Bier Trunk Pub Bar Holambra trabalha com as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, Sauber Beer e HB) e ainda tem uma tabacaria onde são vendidos os legítimos charutos cubanos fornecidos pela Emporium Cigars, distribuidor exclusivo de Habanos no Brasil.

SOBRE O BIER TRUNK

O Bier Trunk tem capacidade para 170 pessoas, possui área externa coberta, deck, ambiente interno climatizado, fumoir, espaço kids e um empório para venda de kits de cervejas, souvenir e charutos legítimos cubanos, tudo cuidadosamente decorado e ambientando. O funcionamento é de quarta a sexta, a partir das 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas, sábados e feriados. Às quartas e quintas-feiras, exceto feriado, o bar tem o serviço de double chope e double caipirinha. Os chopes que fazem parte da promoção são dos estilos cristal e natural da Schornstein.

