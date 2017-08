Gislaine Mathias | Jaguariúna

‘Amor e gratidão por tudo que conquistei e que busco conquistar ainda na música”. Esta é a definição do cantor e compositor, Alexandre Pires quando se refere ao seu sentimento pela música. Ele reencontra os fãs de Jaguariúna e região, no dia 26 de agosto, quando apresenta o show DNA Musical, no Red Eventos, numa realização da NDB Produções. No início da carreira, foi vocalista do grupo Só Pra Contrariar e coleciona sucessos que são recordados até os dias atuais, como: Que se chama amor, Mineirinho e Essa tal liberdade. “Cada uma tem um significado importante para mim”, frisou.

Ele foi o primeiro cantor brasileiro a ganhar o World Music Awards, e com a carreira solo mostrou que o timbre de voz marcante, combina com vários gêneros musicais. Além da forte ligação da família com a música, Alexandre Pires disse que teve outras influências na carreira, e algumas delas, estão registradas no DNA Musical. Mesmo diante da correria de shows e gravações, Alexandre Pires falou com exclusividade ao jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional – Qual a expectativa de se apresentar no Red Eventos, em Jaguariúna?

Alexandre Pires – As melhores expectativas possíveis, o pessoal do interior de São Paulo, sempre me recebe muito bem.

Gazeta Regional – Como surgiu a ideia do projeto DNA Musical?

Alexandre Pires – O DNA nasceu junto comigo (risos). Na realidade o projeto vem se desenhando a aproximadamente três anos, fui juntando algumas canções que fizeram parte da minha construção musical e também pessoal.

Gazeta Regional – Comente detalhes do show e o que o público pode esperar dessa turnê?

Alexandre Pires – Esse show é muito interativo, temos algumas

projeções mapeadas com as participações que fizeram parte da gravação, como Caetano, Gil, Djavan e etc e o mais legal disso tudo é que posso

cantar com eles em qualquer show.

Gazeta Regional – Como vem percebendo a repercussão desse novo trabalho?

Alexandre Pires – Foi um trabalho diferente do que vinha fazendo, mas graças a Deus tive as melhores respostas possíveis do público, que sempre me acompanha.

Gazeta Regional – Nesse CD você interpreta sucessos de artistas consagrados da MPB. O que representa para a sua carreira interpretar esses sucessos?

Alexandre Pires – Representa toda a minha formação musical, quando criança nas festas em casa sempre tinham essas músicas como fundo musical.

Gazeta Regional – Voltando no início da carreira, quais eram as dificuldades em se trabalhar com música naquela época?

Alexandre Pires – Eram várias, principalmente o nosso segmento que era um pouco marginalizado. No começo o samba e o pagode eram vistos como uma bagunça e aos poucos foi conquistando seu espaço no meio musical, hoje possuem muitos artistas profissionais que também se consolidaram. Depois as coisas foram melhorando e graças a Deus conseguimos construir uma carreira bacana.

Gazeta Regional – Como é a sua preparação para enfrentar a rotina de shows e de compromissos?

Alexandre Pires – Uma alimentação saudável, nada de muita preparação, e claro preparação vocal, isso é muito importante.

Gazeta Regional – Qual a maior preocupação ou os cuidados no momento de escolher o repertório para um novo trabalho?

Alexandre Pires – Sempre me coloco no lugar dos meus fãs e tento escolher com muito carinho para que todos saiam da melhor forma possível.

Gazeta Regional – Como está a sua carreira internacional? Shows e projetos?

Alexandre Pires – Estamos finalizando nesse mês o CD espanhol e vamos começar as divulgações nos países latinos, Estados Unidos, etc.

Gazeta Regional – Você tem sucessos antigos que até hoje são lembrados pelos fãs. Qual o segredo para ter um trabalho perpetuado em várias gerações?

Alexandre Pires – Acredito que tudo que você faz com carinho e dedicação acaba se perpetuando e é o que tento fazer em minhas canções.

Gazeta Regional – Quais os próximos projeto para esse ano ou 2018? Alexandre Pires – Os projetos não param, estamos a mil finalizando o trabalho internacional.

