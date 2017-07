Dois atletas da equipe Conexão disputou o Campeonato BJJPRO, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, no domingo, 2, em Barueri. Aleir Ferreira ficou com a medalha de prata na categoria faixa azul pesadíssimo e Fernando Sala recebeu o bronze na faixa marrom meio pesado. A equipe foi representada por cinco atletas.

“Esse campeonato é tradicional e realizado pela principal organização de Jiu-Jitsu do Brasil”, frisou o medalhista Aleir completando que o seu Desempenho foi muito positivo. “Lutei muito bem e só perdi a final por mérito do meu adversário”, explicou.

Ele disse que o fundamental para conquistar o pódio foi o treinamento com a equipe Conexão, além do incentivo do mestre Cristiano Cecon. “Espero participar de mais campeonatos esse ano com apoio da Secretaria de Esportes de Jaguariúna, Lá no Armazém e clínica Corpo e Sorriso”, enfatizou. A próxima competição será a Copa do Brasil de Jiu-Jitsu.