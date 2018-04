Inauguração – Jaguariúna e região acabam de ganhar mais um importante espaço gastronômico. Trata-se do ALECRIM GASTRONOMIA. Localizado na Rua Marina Ângela, 341, Berlim, o estabelecimento abriu as portas com as presenças de inúmeros clientes que vieram conferir o cardápio. O telefone para contato é o 3867-1778.