A Prefeitura de Jaguariúna anunciou a programação da Semana do Meio Ambiente 2018, que terá atividades de 3 a 9 de junho, todas coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema). Conforme a titular da pasta, vice-prefeita Rita Bergamasco, as ações terão apoio e participação das secretarias municipais de Educação (SME), de Turismo e Cultura (Setuc), de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL) e de Mobilidade Urbana (Semurb), de Saúde (SMS) e de Desenvolvimento Econômico e Social, além da Guarda Civil Municipal (GCM).

“As atividades programadas buscam ampliar a conscientização quanto à importância de preservarmos o meio ambiente em nosso dia a dia, e por isso são diversificadas e para todas as idades”, completa a secretária.

Conforme a agenda elaborada pelo gabinete, o prefeito Gustavo Reis estará presente às cerimônias de abertura e encerramento da Semana do Meio Ambiente 2018, além de participar das premiações dos concursos de maquete e de pintura em tela, no Teatro Municipal.

PROGRAMAÇÃO

03/06 (domingo) – 9h00 – Parque dos Lagos – Área verde do Jardim Europa: Caminhada pelo Meio Ambiente + Mutirão de Plantio de Mudas Nativas, visando recuperação de uma APP (Área de Preservação Permanente);

04/06 (segunda-feira) – 9h00 – Parque dos Lagos: Gincana da Coleta Seletiva com alunos da Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari;

04/06 (segunda-feira) – 19h30 – campus II do UniFAJ: Seminário “Sustentabilidade em todos os cantos”;

05/06 (terça-feira) – 9h00 – Escola Municipal Ângelo Bizzo: Palestra de mobilização para início da coleta seletiva nos Bairros Bom Jardim e Santo Antônio do Jardim;

06/06 (quarta-feira) – 9h00 – Teatro Municipal: Premiação do Concurso de Maquetes com o tema “A importância da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Município de Jaguariúna” e do “Concurso de Pintura em Tela, com o tema “A Importância da Proteção de Nascentes”;

07/06 (quinta-feira) – 8h00 – Espaço Multimodal Sylvio Venturini, no Parque Serra Dourada: Ação entre Amigos – Intergeracionalidade;

08/06 (sexta-feira) – 9h00 – Parque José Theodoro de Lima: Atividade de visitação monitorada na Nascente Modelo;

08/06 (sexta-feira) – às 9h00 ou às 14h00 – Escola Municipal “Professora Oscarlina Pires Turato”, no bairro Tanquinho Velho: atividade dos alunos da escola em parceria com o curso de Medicina Veterinária do UniFAJ; – Obs: atividade a ser confirmada.

09/06 (sábado) – das 8h00 às 13h00, na Praça Umbelina Bueno (Centro): Encerramento da Semana do Meio Ambiente com Mutirão de doação de mudas para plantio em calçadas e aplicação de questionário sobre arborização urbana, além de conscientização sobre economia de água, sobre a proibição de queimadas em área urbana e quanto ao combate a criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana. Haverá apresentação com alunos da Escola das Artes e do Canil da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jaguariúna.