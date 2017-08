A cidade de Jaguariúna recebeu uma nova opção na prática de arte marcial, mas com tradição de muitos anos no Jiu-Jitsu brasileiro, a academia Gracie Barra, inaugurada há pouco mais de dois meses e que carrega o lema: ‘Jiu-jitsu Para Todos’, oferecendo o melhor da modalidade e defesa pessoal.

A Gracie Barra se originou através do mestre Carlinhos Gracie, filho do grão-mestre Carlos Gracie que sempre levou ensinamentos para todos, muito além das competições e a luta por si só.



“O Gracie tem o diferencial pela visão do mestre Carlinhos, onde posso trazer toda a família para treinar, o ‘Jiu-jitsu Para Todos’. Não é visado aquele atleta só para competição. Se quiser disputar campeonato vai disputar, se não quiser, não vai. As aulas são padronizadas, ou seja, as mesmas aulas que acontecem aqui, acontecem nas outras unidades da Gracie Barra em todo o mundo, não podem ser trocadas”, descreve o professor e sócio proprietário da unidade de Jaguariúna, Leonardo Luiz Lima – Maguila, faixa preta segundo grau, que está no esporte há 17 anos.

Como citado, as aulas são padronizadas em todas as unidades da Gracie do mundo, e além deste diferencial, Maguila explica que a filosofia do Jiu-jitsu é aplicada nos ensinamentos da GB, e que este está se perdendo em outras academias do esporte: “Na Gracie Barra aplicamos a filosofia do Jiu-jitsu, por isso treinamos bastante as técnicas básicas que é o fundamental e nunca deixamos de treinar também a defesa pessoal, mas não deixando também o novo Jiu-jitsu de lado. O nosso forte é a defesa pessoal, coisa que as outras academias estão tirando, deixando mais o Jiu-jitsu esportivo. A visão do mestre Carlinhos é treinar bastante o básico, tanto que o Roger Gracie ganhou do Bochecha no mundial com o básico.



No cronograma, a Gracie Barra de Jaguariúna também aplica o ‘GB Kids’, que é mais uma das modalidades que faz jus ao lema citado, onde crianças de todas as idades podem treinar, e consequentemente receber ensinamentos valiosos.

“Quando damos aulas para a criança, queremos buscar os pais, onde por exemplo nas aulas de sábado, treinam junto ao seu filho. Vamos conhecendo as crianças, conversando bastante, sobre bullying, por exemplo, que é o que mais acontece, por exemplo: de ver a criança quando sofre bullying querendo revidar. Conversamos bastante sobre este e outros assuntos. Fazemos brincadeiras lúdicas, tiramos a obrigação de forçar o aluno ir para campeonato… Só queremos que venham treinar, e sempre conversando com eles, dando as boas dicas, claro”, comenta o professor.

Sobre as competições, o instrutor e sócio proprietário da unidade de Jaguariúna, Giovanni Ítalo de Oliveira Júnior também explica que não há esta obrigação de seus alunos, mas que caso optem em competir, todos serão devidamente instruídos e preparados: “São muitos campeonatos de várias federações, sendo assim é difícil dizer que todos vão competir, tem alunos que querem e outros que não, mas quando optam em competir, junto aos alunos escolhemos um bacana e começamos a preparação, porém não temos foco só em campeonato, deixamos a critério do aluno”.

São mais de 600 unidades da Gracie Barra espalhadas por todo mundo. A unidade de Jaguariúna fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, 303, e o atendimento é das 9h às 14h ou das 15h30 às 22h. O telefone (19) 99883-4488, e a página do Facebook: https://www.facebook.com/gbjaguariuna.