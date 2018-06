Estão abertas as inscrições para o vestibular dos cursos de Engenharia da Produção e Pedagogia oferecidos em Holambra pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. A instituição passa a operar na cidade no segundo semestre – inicialmente com 100 vagas – em atendimento a solicitação feita pelo prefeito Fernando Fiori de Godoy. Os cursos, de ensino à distância com encontros presenciais, estão com vagas abertas até o dia 19 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br.

De acordo com o prefeito, a abertura de cursos da Univesp na cidade é mais um importante passo no sentido de ampliar o acesso de jovens e adultos holambrenses a oportunidades de formação superior. “É mais uma parceria importante no sentido de melhorar a vida das pessoas. As disciplinas podem ser cursadas dentro do município. Isso facilita o dia-a-dia do estudante e permite que ele economize os gastos de deslocamento”, avalia.

A inscrição para o vestibular tem custo de R$ 45,00. As provas serão realizadas no dia 8 de julho, às 14h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo.

Segundo a diretora municipal de Educação, Andressa Akemi Rossaka, cada curso terá turma com até 50 alunos. “Teremos sala de estudos e computadores disponíveis em uma das unidades de ensino para todos os estudantes da universidade que quiserem utilizar a internet gratuitamente para acompanharem as aulas”, explica. As aulas terão início já no segundo semestre desse ano.

Sobre a Univesp

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) é uma instituição exclusivamente de educação a distância criada em 2012 e mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). Entre seus principais parceiros destacam-se o Centro Paula Souza (CPS), a USP, a Unesp e a Unicamp.