Gislaine Mathias | Jaguariúna

A 1ª Corrida e Caminhada Team Beata foi realizada no domingo, 13, com largada e chegada no Parque dos Lagos e contou com pódios reunindo atletas jaguariunenses. A AACORUJA foi o grande destaque da prova ao ser premiada como a maior equipe, e além disso, três atletas dividiram o pódio, no masculino: o campeão Uilson Rodrigues Carvalho, com o tempo de 17m32s; o 2º colocado Sebastião Vida e o 3º lugar Donisete Carlos Leão.

A equipe ainda contou com o pódio de Ana Ligia Barroso Marques, no feminino, na 3ª colocação. A prova foi realizada pela Paróquia Beata Irmã Dulce, com a participação de 400 atletas e apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL). A diretora de Juventude, Esportes e Lazer, Janaina Vacilotto, destacou que a iniciativa foi diferente onde a paróquia Beata Irmã Dulce proporcionou uma corrida em comemoração à sua padroeira. Segundo Janaina a prova foi importante porque promoveu uma integração entre os fiéis e a população, pois reuniu adeptos tanto da corrida como católicos. A prova também integrou a programação de aniversário de Jaguariúna.

Na telinha

A equipe AACORUJA, além de correr no domingo, também gravou uma matéria para a EPTV Campinas, no Parque dos Lagos, sobre a participação na Corrida Integração, em Campinas. A matéria foi exibida mostrando a dedicação dos atletas jaguariunenses e o amor pela corrida de rua.

Marina é destaque no pódio feminino

No feminino, destaque para a atleta Marina Malachias, de Jaguariúna, que sagrou-se campeã no geral feminino da 1ª Corrida Team Beata/5Km, com o tempo de 20m35s. “Fiquei muito feliz com o resultado, principalmente por ser uma prova na cidade, com tantas pessoas queridas por perto”, comemorou a atleta explicando que fez o percurso de carro no dia anterior, então já tinha uma boa ideia de como realizá-lo. “Larguei na ponta e mantive até o final. A organização está de parabéns pelo empenho e cuidado com todos os detalhes, pois mesmo sendo a primeira edição, conseguiram ser melhores do que várias provas que participo e que já estão em edições avançadas”, analisou.

A campeã espera que seja a primeira de muitas provas para que cada vez mais pessoas sejam incentivadas e adquiram para a sua vida a prática da atividade física, seja a corrida, a caminhada ou qualquer outro esporte, pois até tiveram demonstrações de aulas após a corrida, como zumba, aeroboxe e dança. Ela agradeceu aos patrocinadores e apoiadores Massas De, Lá no Armazém e Nutristore Jaguariúna.