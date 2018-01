A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Educação Infanti, informou que no período de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro, em todas as Unidades dos Centros de Educação Infantil (creches), com atendimento em tempo integral, será realizado os procedimentos das inscrições para solicitação de vagas. Para se inscrever os pais ou responsáveis devem se dirigir a unidade mais próxima de sua residência e retirar seu controle de atendimento.

Para o Berçário I, são as crianças nascidas de 1º de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2016 – 2017/2018. No Berçário II, são as crianças nascidas de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016. Já o Maternal, com crianças nascidas de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015.