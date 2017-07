Manoel Seixas

Era mais ou menos 19 horas, quando trem C31 aportou à estação de Sucupira, perdida na vastidão dos cerrados do Triângulo Mineiro. Era um trem de carga, tracionado pela locomotiva nº 157, cujas braçagens, empastadas de graxa e areia, denotavam que a viagem tinha sido longa.

O maquinista, de rosto avermelhado e testa franzida, desliga o registro da iluminação a carbureto e tanto o farol como os bicos incrustados no teto da cabina se apagavam lentamente. Volta-se para o foguista, que segurava nas mãos um maço de ensebada estopa e ordena: “companheiro, estou entregue, não aguento, peço me segurar as pontas, antes que vou fraquejar”. Ao articular as últimas palavras roncava mais que um capado de engorda, com o boné enterrado sobre a testa franzida.

O experimentado foguista, embora dotado de invulgar vontade, após completar 24 horas de interrupto serviço à boca da fornalha da 157, acabou por baquear e dormir sobre o rústico banco de madeira do lado esquerdo da locomotiva.

O guarda-trem, um mulato sexagenário já chegou dormindo em Sucupira, no último veículo da composição, com a cabeça apoiada sobre, um baú repleto de guias e faturas ferroviárias.

Trem C.31 fora recolhido no pequeno desvio da estação a fim de possibilitar a passagem pela linha principal, um trem de gado que precedia da estação de Uberlândia.

No acanhado escritório, onde um lampião de mesa e um de sinal, de torcidas desreguladas, expeliam negra e poluente fumaça, o chefe de plantão e o seu auxiliar de manobra dialogavam entre si: “Poxa vida! – Será que o trem de Uberlândia não vem mais?

E de pleno acordo, estendem sobre o piso do escritório alguns retalhos de papelão, onde desajeitadamente estendem o corpo para um rápido descanso.

Igualmente foram traídos pelo cansaço e acabaram por dormir, tão profundamente, que nem um tiro de canhão os faria acordar.

Por incrível que possa aparecer, o encarregado do movimento, funcionário responsável pela segurança dos trens em circulação no trecho compreendido entre Uberaba e Araguari, atarefados com outros afazeres notadamente o descarrilamento de uma locomotiva na serra do rio das Velhas, acaba por se esquecer do trem C.31, na estação de Sucupira.

Quando a aurora surgiu, pronunciando o raiar de um novo dia, eis que o chefe titular da estação já estava a posto para reassunção do rotineiro cargo. Não acredita simplesmente no que vê: – Um trem fantasma em sua estação em que todos tinham o dormir de anjos.

Considerando que o C.31 conduzia importante carga à consignação do Governo do Estado de Goiás, todo dispositivo legal foi acionado, mas já era tarde demais.

Ali mesmo, na pacata Sucupira, os funcionários relapsos e dorminhocos foram afastados de suas funções, lhes advindo por parte da companhia Mogiana pesada punição.

Após esse lamentável incidente, tanto maquinistas, como foguistas passaram a ingerir fortes doses de café para desconjurar o sono, enquanto os funcionários do escritório, de estomago mais delicado, se limitavam a tomar miraculoso chás, preparado à base de raízes e folhas de campo.

Que mesmo sendo um santo remédio para torna-los sóbrios, durante a noite, era na verdade um desastre para certas reações do organismo.

Sei lá que diabo de fórmula seria essa?

