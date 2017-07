Gislaine Mathias | Santo Antonio de Posse

“Todo artista é um missionário que leva amor, emoção e uma mensagem à humanidade. A arte é um meio de comunicação, não transmite só coisas belas, tem o sentimento, a dor e o sofrimento do artista ou de um povo. É minha subsistência, mas não é um fardo, eu me divirto e me emociono. Eu vivo pela arte”. Essa é uma das definições do artista plástico de Jaguariúna, Ever San Laurenzo sobre a importancia da arte em sua vida.

Durante a sua trajetória, ele vem conquistando reconhecimento pelo seu trabalho como professor e artista, mas recentemente conseguiu levar a sua arte também para a televisão. É que o seu trabalho com arte sacra chamou a atenção do programa Mais Caminhos, da EPTV Campinas, que gravou com o artista, em Santo Antonio de Posse.

Ele é responsável por 20 painéis, em grandes dimensões, expostos na Matriz e em núcleos da igreja daquela cidade, com temas sobre a vida de Cristo, a valorização da família e a vida de alguns santos, além de datas comemorativas do calendário religioso. Os apresentadores do Mais Caminhos, Aline Lima e Pedro Leonardo gravaram o programa na Matriz de Santo Antonio de Posse e arredores. A gravação vai ao ar no dia 5 de agosto às 8h. Em entrevista exclusiva ao jornal Gazeta Regional, ele destaca esse momento da carreira.

Gazeta Regional – O que representa para a sua carreira artística essa participação no programa?

Ever San Laurenzo – O artista necessita que suas obras sejam conhecidas do grande público, e os jornais sempre foram ferramentas que me ajudaram muito nessa divulgação. Essa participação na TV representou muito, realmente agora sinto que minhas obras e trabalho de tantos anos começaram a se tornar conhecidos do grande público. Para mim foi realmente fenomenal, uma oportunidade única na minha vida, pois quando aparece uma oportunidade em televisão é realmente de extrema importância, acredito que isso projeta muito o trabalho de um artista.

Gazeta Regional – Conte um pouco da sua história dedicada à arte. Quando começou pintar?

Ever San Laurenzo – Na minha opinião, o artista já nasce com esse dom, uma certa predisposição para esse lado. Sempre fui pelo lado das artes, desde a escola, gostava de modelagem, escultura, desenho e pintura. Então esse foi o berço do meu desenvolvimento.

Gazeta Regional – A arte sacra começou a fazer parte da sua vida em que ano e como isso aconteceu?

Ever San Laurenzo – Como tenho uma formação religiosa de família, cresci na tradição católica, desde sempre convivi com a arte sacra por meio das pinturas e afrescos presentes nas igrejas. Não tive chance de frequentar grandes galerias, museus. O meu primeiro museu foram as igrejas já na minha infância.

Gazeta Regional – Quanto tempo demora para terminar um painel de arte sacra? Quais as dificuldades em fazer esse tipo de arte?

Ever San Laurenzo – A execução de uma obra de arte é muito relativa porque depende muito do estado de espírito do artista. É uma responsabilidade muito grande porque trato de um tema que é religião, que é extremamente caro aos devotos daquela fé. É necessário um estudo muito grande à fidelidade das imagens, o respeito às cores, à simbologia dos objetos retratados. Posso dizer que o respeito e o entendimento das características retratadas são fundamentais para uma obra nesse tema. As cores tem uma simbologia também, o vermelho que representa sofrimento, temos que resguardar a espiritualidade da obra. Então esse cuidado é fundamental, temos que passar por meio de pinceladas, formas, volumes e cores, a mensagem que a igreja quer passar.

Gazeta Regional – O que é fundamental para fazer esse trabalho?

Ever San Laurenzo – Disposição, inspiração, respeito pela tradição, talento que é fundamental. Precisa ter uma formação em desenho, saber as proporções, são coisas fundamentais, uma percepção aguçada com relação à cores, nuances de luz, sombra, tudo é muito importante dentro de uma composição. A sombra dentro de um quadro parece estranho, mas é preciso de muita sombra para valorizar a luz. Então, precisa haver um cuidado com a cor de fundo, com a sombra que existe nesse fundo, eu preciso de um equilíbrio nesse conjunto de elementos. As cores e os elementos, um depende do outro, tem que haver uma harmonia no conjunto. Quando se trata de claro e escuro, alguns artistas temem usar esses elementos. É fundamental ter cuidado, uma boa observação, para o equilíbrio da composição.

Gazeta Regional – Como foi a gravação para o programa Mais Caminhos?

Ever San Laurenzo – Foi incrível e inesperado, minha assessoria de imprensa me comunicou que eles gostariam de me entrevistar a respeito do meu trabalho com arte sacra e estavam planejando fazer toda a apresentação do programa direto da igreja em Santo Antonio de Posse. Senti como se um trabalho que foi começado há muito tempo, tivesse finalmente sendo reconhecido. Foi uma grande honra, agradeço muito à cidade, ao padre Wellington Gustavo de Sousa e à minha assessora Jussara Teixeira, que intermediou a ida da equipe do programa à cidade.

Gazeta Regional – Você também é professor da Escola das Artes. Como vem sendo o desenvolvimento das aulas?

Ever San Laurenzo – Sou um dos professores e estou na área de artes plásticas e pintura em tela. As aulas acontecem nos Parques do Lagos e Benedito Bergamasco. Eu quis implantar um projeto com base no que vi nas minhas viagens à Europa, onde a pintura ao ar livre é bastante difundida. Ali o aluno tem um contato muito grande com as artes plásticas, pois todo aquele cenário pode ser transformado em uma obra de arte. Um pequeno detalhe já pode ser transformado em uma obra prima! Um pássaro, um dia ensolarado, ou mesmo chuvoso, tudo é motivo de inspiração. Então o meu projeto é desenvolvido ao ar livre, para que o aluno tenha esse contato com o meio ambiente. Até as pessoas que circulam, podem ter um contato com a arte simplesmente assistindo os alunos pintando, direta ou indiretamente.

A arte transforma o mundo. Depois da fala, da escrita e da música, é um dos elementos e uma das formas mais importantes para expressão humana. Estou há 12 anos em Jaguariúna e temos atingido muitos que podem se expressar e aprender um pouco mais de arte com nossa contribuição.

Gazeta Regional – Como você define a paixão da arte em sua vida?

Ever San Laurenzo – Tem um escritor brasileiro, Ferreira Gullar, que disse que a arte existe porque a vida não basta. Eu diria que a vida sem arte não existe. A arte é a minha vida, eu respiro arte. Eu leio muito, minha casa é cheia de obras de arte, e viajo todos os anos para entrar em contato com novas tendências, estou sempre antenado. Enfim, eu procuro enxergar a vida de forma artística. É muito fácil transformarmos os momentos bons em obras de arte. Mas mesmo as situações não tão boas, quando se tornam obras de arte, se tornam menos pesadas. A arte na minha vida torna os meus fardos mais leves. A arte nos transforma, e nós sendo transformados podemos transformar o mundo!