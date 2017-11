Na tarde de segunda-feira, 30 de outubro, cerca de 90 alunos receberam certificados de conclusão dos cursos de maquiagem na produção pessoal, organização da vida financeira, recolocação no mercado de trabalho, empreendedorismo e design de sobrancelhas. As aulas foram oferecidas pela Prefeitura de Jaguariúna através da Secretaria de Assistência Social em parceria com a UniFAJ e com o SENAC, nas unidades do CRAS Cruzeiro do Sul e do Nassif.

A moradora de Jaguariúna, Eliana Ramos da Silva, foi uma das pessoas que concluíram o curso de maquiagem na produção pessoal e agradeceu a iniciativa da Prefeitura. “Essa oportunidade que a Prefeitura oferece pra gente é muito importante, pois aprendemos diversas técnicas que ajudam e abrem muitas portas no mercado de trabalho”, comentou ela.

Conforme a secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun, o objetivo desses cursos é promover a inclusão produtiva, fortalecer os vínculos sociais e capacitar esses profissionais. “Vamos continuar incentivando a população a participar de ações como essa e criar novos mecanismos que auxiliem as pessoas a levar uma vida com autonomia e dignidade”, explicou a secretária.

A oficina teve duração de cinco dias, carga horária de 14 horas/aula e foi encerrada no último dia 17, quando as mulheres participantes fizeram uma alusão ao “Outubro Rosa”, mês de prevenção e conscientização ao câncer de mama. O evento da entrega de certificados contou ainda com uma palestra sobre empreendedorismo para todos os alunos.