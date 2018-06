Uma carga com 64.944 latas de cervejas, avaliadas em cerca de R$ 200 mil, foi recuperada por policiais civis do Núcleo Procarga da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, na quarta-feira, 13. A carga foi roubada em Louveira e estava sendo descarregada num sítio em Jaguariúna. Esse é mais um trabalho policiais com ações de repressão aos crimes de furtos e roubos de cargas.

Segundo o delegado Roney de Carvalho Barbosa Lima, dois homens, sendo um de 46 anos e o

utro de 49 foram presos. De acordo com ele, alegaram que foram contratados apenas para descarregar o caminhão e que não sabiam que a carga tinha sido roubada. Já o motorista do caminhão foi assaltado e rendido quando transportava a carga. O caminhoneiro contou ao delegado que foi abordado por um veículo, e levado para um cativeiro, onde ficou refém por quase dez horas, e, no final da tarde, abandonado na Rodovia Anhanguera.

A ação dos bandidos, no caso o descarregamento da mercadoria, foi flagrada pelos policiais, pois a polícia, após receber as informações do sistema de rastreamento do veículo. “As equipes foram até esse sítio, e visualizaram aproximadamente 12 indivíduos descarregando caixas de uma carreta ao chão do sítio. Essas pessoas notaram a presença da polícia e acabaram se evadindo para um canavial”, afirma.

O delegado disse que, quando eles fugiram, um cerco foi feito com o apoio da Guarda Municipal de Jaguariúna. Os policiais informaram ainda que os detidos foram autuados em flagrante por receptação e associação criminosa. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos.