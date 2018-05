Tomaz de Aquino Pires*

Nasceu em Pedreira, aos 20 de julho de 1927. Filho de Dr. Pedro Silveira Martins e D. Anna Pires Martins. Profissão: Dentista Prático. Participante da vida social e política. Vereador em 4 gestões (1959-1962). Presidente da Câmara Municipal (2 gestões). Era servidor do Governo do E. SP, fiscal, lotado na Casa da Agricultura local. EDUCAÇÃO: Construiu a Escola Dr. Franklin de Toledo Piza Filho. Trouxe o Ensino Médio para Jaguariúna. Obteve 3 classes estaduais de Educação Infantil. Incentivador da Alfabetização Noturna.. SAÚDE: Instalação de um Laboratório de Análises Médicas, Ambulância e Gabinete Dentário para o Centro de Saúde. Benefícios médicos e odontológicos aos associados do Sindicato Rural de Mogi-Mirim. E junto ao “INPS” de Campinas obteve assistência médica a todos os segurados residentes no município. Manteve convênios com hospitais da região para atendimento às famílias carentes. Implantou o SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL. COMUNICAÇÃO: Telesp, assume a telefonia local. Criação de Central Telefônica Automática. MÁQUINAS – EQUIPAMENTOS: Aquisição de novas máquinas retificando a Estrada de Guedes, Estrada da Capotuna, Rua Maranhão, Estrada do Bairro Jardim. Assentamento de tubos de concreto nas estradas municipais para escoamento das águas pluviais. MELHORAMENTOS PÚBLICOS: Construção de Sanitários Públicos, Pavimentação com paralelepípedos em trechos anexos ao centro. Extensão da iluminação pública aos novos bairros. O potencial de energia elétrica passa de 50 para 60 ciclos. SANEAMENTO BÁSICO: Ampliação da Captação, Purificação e Distribuição de Água: Água para a Roseira, Água e Esgoto para o Jardim São João, Água para Jardim Sônia, Nova Jaguari e Jardim Paraíso, Esgoto para a Avenida Tiradentes. Contratação de químico para melhoria das condições da água. INDUSTRIALIZAÇÃO: Construção e Instalação da “Cargill Agrícola S/A” na Roseira. Construção e instalação da empresa “Pisos Jaguar Ltda. Traz Grupo Chiaroto para Guedes- (porcelanas para aparelhos eletrônicos). Consolidou a construção do 1º núcleo de casas populares na vila 7 de Setembro. Benefícios aos funcionários municipais: primeiros uniformes, seguros de vida gratuitos, brindes no Natal. Construção de Garagem e Depósito Municipais. Imprimiu em toda a sua administração os traços característicos de sua personalidade: ÉTICA, PRUDÊNCIA, HUMILDADE. Administrou, com PROBIDADE este início transformaçional do agropecuário para industrialização com aumento imigratório. Recebeu da Câmara Municipal o título de “Cidadão Jaguariunense”. Faleceu em maio/2017.

